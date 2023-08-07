Минобороны выиграло международный арбитраж против иностранного поставщика на 2,2 млн евро

Минобороны выиграло международный арбитраж против иностранной компании, нарушившей договор поставки налокотников и наколенников для Сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Поставщик нарушил не только сроки поставки товара, но и объем — было поставлено около 11% от общего количества товара по договору. Минобороны оплатило всю стоимость товара.

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Иностранный поставщик, которого Минобороны не называет, неоднократно уведомлялся о необходимости выполнения условий договора в максимально короткие сроки, однако товар так и не был поставлен в полном объеме.

В марте 2023 года Минобороны обратилось с иском к международному коммерческому арбитражу с соответствующими исковыми требованиями.

В итоге международный арбитраж присудил взыскать с поставщика в пользу Минобороны более 2,2 млн евро, а также постановил, что проценты годовых продолжают начисляться ежедневно до момента оплаты поставщиком своей задолженности перед Минобороны.

В министерстве отмечают, что уже в ходе арбитражного разбирательства поставщик частично удовлетворил требование Минобороны в части неустойки.

12 июля 2023 года Кабмин исправил ошибку, требовавшую от бизнеса работать с Минобороны без прибыли.

21 июля Минобороны дало малоизвестной фирме 1,4 млрд на мины, но не получило ни одной.

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