Минобороны отсудило 3 млн евро у иностранного поставщика некачественных бронежилетов

Министерство обороны Украины выиграло спор в международном арбитраже на более 3 млн евро. Предметом спора была поставка иностранной компанией некачественных бронежилетов для ВСУ, сообщает пресс-служба министерства.

Спор возник по договору от 2022 года. Минобороны полностью выполнило свои обязательства и своевременно оплатило стоимость товара. Однако поставщик несколько раз предлагал товар, не соответствующий условиям договора по качеству и согласованному образцу.

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Минобороны отказалось от некачественных бронежилетов и потребовало вернуть деньги и заплатить штраф.

В марте 2023 года юридическая служба Минобороны подала иск в международный арбитраж.

В результате арбитражный трибунал принял решение о взыскании с иностранного поставщика в пользу Минобороны полной стоимости непоставленного товара, штрафных санкций и процентов.

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