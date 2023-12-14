Минобороны за 100 дней выиграло пять арбитражей против иностранных поставщиков
Министерство обороны за 100 дней - с сентября 2023 года — выиграло пять международных арбитражей против иностранных поставщиков на более чем 900 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Споры возникли из-за непоставки имущества, нарушения сроков поставки и плохого качества.
В частности, международный арбитраж присудил взыскать в пользу Минобороны с недобросовестных иностранных поставщиков $6,93 млн и 16,47 млн евро.
Арбитраж также постановил, что проценты годовых продолжают начисляться ежедневно до оплаты поставщиком своей задолженности перед Минобороны.
Также по двум контрактам Министерство юстиции подало иски в швейцарский арбитраж на сумму $33,16 млн. Подготовка этих исков осуществлялась совместно с юридической службой Минобороны.
- 7 августа 2023 года Минобороны выиграло международный арбитраж против иностранного поставщика на 2,2 млн евро.
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- 10 ноября НАБУ открыло дело на польскую компанию, сорвавшую контракты Минобороны.