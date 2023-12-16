За три місяці Міноборони України відсудило 21 млн грн за невиконані контракти

Від початку вересня 2023 року судами України винесено 78 судових рішень на користь відомства

Міноборони (Фото - Depositphotos)

З вересня цього року через суди про невиконання контрактів на користь Міністерства оборони було стягнуто 21,2 млн грн. Про це пише Міністерство оборони у Telegram.

Від початку вересня 2023 року судами України винесено 78 судових рішень на користь Міністерства оборони України – п’ять з них виконано у повному обсязі, розповіли у відомстві.

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"На користь Міноборони стягнуто 21 206 001,68 гривні. Стягнення переважно стосуються порушень виконання умов договорів, укладених між Міноборони та контрагентами", – йдеться у повідомленні.

Також до сфери управління Міністерства оборони за цей період повернуто нерухоме майно на Одещині загальною площею 1 717 квадратних метрів та зареєстровано за відомством дві земельні ділянки 0,2 гектара, що на Хмельниччині, додали в Міноборони.