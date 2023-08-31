Зеленский подписал закон о введении 18% налога на доходы онлайн-казино
Президент Владимир Зеленский подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, который устанавливает ставку налога в 18% на валовой игровой доход (GGR) онлайн-казино. Закон опубликован на сайте Верховной Рады.
Валовой игровой доход (gross gaming revenue, GGR) – сумма всех денег, заработанных казино на проигрышах игроков за определенный период времени. Определяется он вычетом выигрышей из общей суммы всех ставок.
В середине апреля 2022 года депутаты поддержали правку, позволившую игорному бизнесу перейти на упрощенную систему налогообложения, уплачивая всего 2% единого налога с оборота.
На упрощенную систему налогообложения перешел практически весь игорный бизнес, который таким образом значительно снизил отчисления в бюджет. До перехода эти компании платили в среднем 200 000 грн налогов в день, после – до 23 000 грн.
В начале 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.
Это привело к тому, что игорный бизнес за половину 2023 года заплатил в 4 раза больше налогов, чем в 2022 году.
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