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Зеленський підписав закон про запровадження 18% податку на доходи онлайн-казино

Этот материал также доступен на русском
31.08.2023, 14:41
Зеленський підписав закон про запровадження 18% податку на доходи онлайн-казино - Фото
Фото: depositphotos.com

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який встановлює ставку податку у 18% на валовий ігровий дохід (GGR) онлайн-казино. Закон опубліковано на сайті Верховної Ради.

Валовий ігровий дохід (gross gaming revenue, GGR) – сума всіх грошей, зароблених казино на програшах гравців за певний період часу. Визначається він вирахуванням виграшів із загальної суми всіх ставок.

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У середині квітня 2022 року депутати підтримали правку, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку з обороту.

На спрощену систему оподаткування перейшов практично весь гральний бізнес, який значно знизив відрахування до бюджету. До переходу ці компанії платили в середньому 200 000 грн податків на день, після – до 23 000 грн.

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На початку 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Це призвело до того, що гральний бізнес за половину 2023 року сплатив у 4 рази більше податків, ніж у 2022 році.

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Роман Бриль
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