Зеленський підписав закон про запровадження 18% податку на доходи онлайн-казино

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який встановлює ставку податку у 18% на валовий ігровий дохід (GGR) онлайн-казино. Закон опубліковано на сайті Верховної Ради.

Валовий ігровий дохід (gross gaming revenue, GGR) – сума всіх грошей, зароблених казино на програшах гравців за певний період часу. Визначається він вирахуванням виграшів із загальної суми всіх ставок.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

У середині квітня 2022 року депутати підтримали правку, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку з обороту.

На спрощену систему оподаткування перейшов практично весь гральний бізнес, який значно знизив відрахування до бюджету. До переходу ці компанії платили в середньому 200 000 грн податків на день, після – до 23 000 грн.

Читайте також

На початку 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Це призвело до того, що гральний бізнес за половину 2023 року сплатив у 4 рази більше податків, ніж у 2022 році.

Приєднуйтесь до нас у Facebook та беріть участь у дискусіях