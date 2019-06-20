Нулевая декларация. Зачем она нужна?

В последнее время тема всеобщего декларирования вернулась на повестку дня. Идея в том, что декларироваться нужно всем, за исключением чиновников и пенсионеров.

Возникает много вопросов, и главный из них – а так ли нужно? И если нужно, то в каком виде?

Всеобщее декларирование – зачем это нужно

Действующее законодательство предполагает, что декларировать доходы по умолчанию может каждый желающий, но обязательно это делают:

Госслужащие и депутаты определённого ранга; Граждане, которые получили доход от лица, которое не является налоговым агентом, или разовый доход – например, от продажи имущества. Физлица, получившие доход за границей. Читайте также Новый глава налоговой поддерживает всеобщее декларирование У Зеленского выступили за всеобщее декларирование Граждане, доход которых не был обложен налогом при выплате (аннулированный долг считается таким доходом).

Исходя из посыла, который озвучила команда новой власти, подавать декларации нужно будет всем. Но что именно подразумевается под всеобщим декларированием и какие цели преследует государство? Ведь декларирование физлиц для налоговой, которое существует сегодня – это одно, а электронное декларирование госслужащих – совсем другое.

Например, цель подачи деклараций в налоговую – определить доходы физлица в течение года, с которых нужно взять налоги. При этом налоговую интересует, прежде всего, информация, которая не поступила к ним от налоговых агентов. Таким образом, ГФС сейчас точечно решает лишь одну проблему – обложить налогом абсолютно все доходы, которые получили граждане.

Но она никоим образом не решает проблему неофициальных доходов – они остаются вне поля зрения государства. Получает ли гражданин такие доходы видно, если он тратит очевидно больше, чем зарабатывает, но обычная налоговая декларация исчерпывающих данных об имущественном состоянии не предполагает.

Этой проблемы не существует, например, в электронных декларация госслужащих – чиновники декларируют не только доходы, но и расходы. Таким образом, их электронная декларация предполагает нулевую точку отсчёта, после которой государство будет видеть динамику доходов и изменения имущественного состояния. У этого вида декларирования цель другая – понять, соответствуют ли доходы за год соответствующим расходам и, таким образом, выявить возможные проявления коррупции.

Простое, но неверное решение

Допустим, что, говоря о всеобщем декларировании, имелась в виду налоговая декларация, которая учитывает лишь доходы физлица. Какие доходы можно декларировать? Зарплата, проценты по депозитным вкладам, выплаты по ценным бумагам, доходы от предпринимательской деятельности, аренды недвижимости и продажи движимого и недвижимого имущества.

Но каждое предприятие, которое выплачивает зарплату – это налоговый агент. Оно уже заплатило налоги и подало информацию в налоговую без участия работника. Информацию о полученных каждым вкладчиком процентах по депозитам предоставил другой налоговый агент – банк. О выплатах по ценным бумагам – торговец по ценным бумагам. О доходах от продажи недвижимости или автомобиля – нотариус, сопровождающий сделку. И то, если продавать по одной машине в год, налогом такой доход не облагается и, соответственно, государство в лице ГФС не интересует. Получается, что лишь при сдаче в аренду недвижимости у физлица нет налогового агента. Поэтому сегодня, получив такой доход, гражданин обязан подать налоговую декларацию.

Это всё, что налоговая хочет знать о вас, и всё это она уже знает. Что же изменит всеобщее декларирование? Только то, что каждый гражданин будет чётко понимать, сколько денег он отдает государству ежегодно. Единственная цель государства в таком случае – образовательная.

Если не менять сам подход к декларированию, эта реформа будет предельно простой: достаточно взять то, что есть сегодня и поменять всего один пункт в налоговом кодексе – о том, что налоговую декларацию необходимо подавать всем, независимо от того, где был получен доход.

Любые неофициальные доходы при этом как проходили мимо контролирующих органов, так и будут проходить. Для того, чтобы их отследить, нужно видеть затраты: если кто-то задекларировал доходы в 300 тыс. гривен, при этом купил двухэтажный дом и «Брабус» – очевидно, что доходы не перекрывают затраты. Но пока затраты и имущество не декларируются, налоговая их не видит. А если и увидит (например, в реестре недвижимости) – всегда можно сказать, что на этот дом ты копил всю жизнь. Всеобщее декларирование этого не изменит – каждый гражданин будет руками дублировать информацию, которая и так поступает от налоговых агентов, но у отдельных граждан при этом имущественное состояние будет, как и прежде, меняться абсолютно непропорционально доходам.

Фокус на расходы, а не доходы

В налоговой декларации имущественное состояние указывается, но весьма сдержано и не в полном объёме, поэтому данные эти применить особо негде. Фактически, установить контроль за изменением имущественного состояния налоговая декларация не позволяет. А вот электронные декларации госслужащих – позволяют.

Если государство решит всё же вести учёт и доходов, и расходов своих граждан, нужна нулевая декларация, точка отсчёта. Это значит, что каждый украинец должен будет ежегодно подавать такую же декларацию, как подают сегодня госслужащие, занимающие высокие должности. Да, в случае чиновников должен быть дополнительный контроль, ведь они находятся в большей зоне риска – распоряжаются деньгами налогоплательщиков, при этом имея много возможностей и соблазнов, связанных с коррупцией. Но определенный контроль необходим и в сфере бизнеса. Очевидно, что огромная часть экономики находится в тени – это те обороты, которые проходят мимо налогообложения, а значит, мимо бюджета. Более того, пока контроль имущественного состояния остается точечным – остаются и коррупционные риски. Просто новые особняки чиновников будут иметь других формальных владельцев, которые не являются субъектами декларирования.

Ввести всеобщее декларирование в таком виде сложнее, оно требует технических преобразований и комплексных законодательных изменений. Но если нулевой точки отсчёта не будет, то смысла в реформе не много.

Поэтому, когда мы говорим, что в Украине должно быть всеобщее декларирование, нужно ответить на главный вопрос – с какой целью мы его вводим? Какая задача стоит у этого декларирования? Мы просто снова хотим ловить доходы, с которых вдруг кто-то не заплатил налоги, или мы всё-таки хотим видеть неучтённые доходы? Мы хотим преподать целой стране урок финансовой грамотности, или мы хотим помочь вывести экономику из тени?

Если мы идём по европейскому пути, механизм введения всеобщего декларирования должен служить не только инструментом налоговой дисциплины, но также показывать, кто живёт не по доходам. И это должно касаться не только людей, занимающих высокие государственные должности. С точки зрения государства это будет правильно.