Здоровье сотрудников и COVID-19: как и чем может помочь компаниям страхование

На сегодня опция покрытия расходов компаний, связанных с COVID-19, очень актуальна, потому что заболеваемость в Украине неуклонно растет. Это требует реакции как со стороны страховых компаний, так и самих корпораций. Хотя изначально по договору страхования любые эпидемии, пандемии, особо опасные инфекции являются исключением.

Изменения в корпоративных страховых программах

У большинства застрахованных коллективов существует корпоративный лимит на исключения. На первом этапе, по уже действующим договорам страхования, ведение случаев COVID-19 проводится через таке лимиты.

Дополнительная опция по покрытию COVID-19 может быть либо в пределах корпоративного лимита, либо отдельно и с описанием непосредственно того, что в нее входит. А входят чаще всего услуги для выявления COVID-19, ПЦР диагностика и КТ легких. То есть, это может быть диагностический блок, а также блок лечения.

Последний в программе детализируется, и чаще всего это обеспечение медикаментами при амбулаторной помощи.

Что касается корпоративного лимита, это очень удобно: докупается лимит, который необходим в рамках имеющегося бюджета.

Консультация по COVID-19. Работа с семейными врачами

Согласно законодательству, сегодня ведение случаев COVID-19 проводится именно через семейного врача по декларации. До карантина этому вопросу уделялось мало внимания, в том числе и со стороны страховых компаний. Но на сегодняшний день это стало особенно актуально.

Опция лечения COVID, и как работают амбулатории

Если говорить о лечении, то в основе его лежит работа с лабораториями. Страховые компании актуализировали для себя перечень лабораторий, на прохождение ПЦР диагностики.

Второе, что требует повышенного внимания со стороны страховых, это списки клиник, которые принимают на диагностику при подозрении на COVID-19. В основном, по всей Украине КТ проводится в государственных центрах, но есть и определенный список частных учреждений.

Информация по расходам по последним реальным кейсам амбулаторных случаев COVID-19

Стоимость медикаментозного лечения COVID-19:

- легкая форма – около 1 100 грн;

- средняя степень – до 2 000 грн;

- тяжелая – свыше 7 300 грн.

Стоимость диагностики/консультаций и манипуляций (при необходимости) COVID-19:

- легкая форма заболевания – до 7 000 грн;

- средняя степень – около 13 400 грн;

- тяжелая – более 15 000 грн.

Чем может помочь страхование корпорациям?

Во-первых, это контроль ведения каждого сотрудника при определенном заболевании. А также экспертность страховщика, который знает, в какую больницу или к какому врачу с возникшей проблемой направить.

Во-вторых, это дополнительные опции, которые предлагает страховщик для минимизации расходов, времени, снижения инфицированности.

Например, опция амбулаторной помощи. Она может состоять из консультации в телефонном режиме, а также обеспечения экспресс-аптечки, когда домой или в офис доставляется минимальный перечень препаратов при первых признаках недомогания.

В-третьих, это организация непосредственно консультаций докторов по телефону или в клинике. Последующее обеспечение медикаментами сюда тоже включено.

Больше ли стали страховать компании свой персонал в связи с пандемией?

Запросы есть. Чаще от компаний с западным капиталом, у них это включено в социальный пакет сотрудников.

В связи с COVID-19, украинский бизнес стал обращать больше внимания на здоровье сотрудников. Сейчас все больше запрашивают страхование, уточняют информацию по различным программам и покрытию.

Нужно понимать, что у страховых есть программы очень разных видов. Минимум – это только экстренная помощь. Но самые большие расходы – это когда человек попадает в стационар, что покрывают программы так называемой экстренной помощи. На сегодняшний день актуально покрытие опцией, предполагающей ведение случаев COVID-19.

Второй вариант – это полноценные программы, куда включается и амбулаторная помощь, но они более дорогие.

Программы отличаются, например, по покрытию клиник. Есть клиники государственные и ведомственные – это минимальные пакеты. Есть клиники средней и высокой ценовой позиции, а также брендовые клиники, которые покрываются только для определенного количества людей или программ.

Клиенты страховых компаний на сегодняшний день могут быть совсем разные: начиная от небольших предприятий (из десяти человек минимум) до любой сферы офисного бизнеса. И, разумеется, IT-сфера, она превалирует, равно как и сфера крупных производственных холдингов, где заботятся о своих сотрудниках.

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