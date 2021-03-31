- Он шантажирует министерство!

- Это издевательство над пенсионерами и уничтожение госкомпаний популизмом!

Эти громкие заявления – лишь малая часть большого спора между Министерством соцполитики и Укрпочтой, одной из крупнейших госкомпаний Украины, вокруг тарифов на доставку пенсий.

Пока ситуация разрешилась компромиссом, во всяком случае, так считают в Кабмине: тарифы Укрпочты выросли – на 13-15%, что принесет компании дополнительно около 265 млн грн.

Но это лишь временно снимет напряжение вокруг стоимости услуг госкомпании, которыми пользуется государство. Цена вопроса ощутима для госбюджета – речь идет о нескольких миллиардах гривень, и крайне чувствительна для населения – почтальоны разносят пенсии 3,5 млн пенсионеров.

Почему текущий пересмотр тарифов не означает, что конфликт исчерпан и чем он может закончиться?

LIGA.net поговорила со всеми сторонами спора.

Что получит Укрпочта

31 марта Кабмин повысил тариф УП на доставку пенсий в городе с 1,15% до 1,3% от размера пенсии, в селе и поселках городского типа – с 2,3% до 2,65%. Новые тарифы будут действовать с 1 апреля и до конца 2021 года.

Укрпочта продолжит обслуживать все 3,5 млн пенсионеров, которые сейчас получают пенсии на дому, отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Эти люди проживают в тех селах, поселках и городках, где нет ни одного отделения банка или даже банкомата, – заявил он. - Всего по Украине таких населенных пунктов более 27 тысяч, в них проживают около 13 млн граждан".

Сколько стоит доставка пенсий Согласно подсчетам Укрпочты, средний размер пенсии, которую УП доставляет в городе, составляет 4046 гривень. По прежнему тарифу в 1,15%, стоимость доставки одной пенсии составляла 47 гривень. Согласно новому тарифу в 1,3% стоимость вырастет до 53 грн. Расходы на доставку полностью ложатся на Пенсионный фонд. В селе средняя пенсия составляет 2 757 гривень, текущий тариф от размера пенсии 2,3%, стоимость доставки – 63 грн. С новым тарифом в 2,65%, стоимость доставки – 73 грн.

Для Укрпочты повышение означает дополнительный доход от доставки в 265 млн грн (примерно до 2,6 млрд грн), уточнил LIGA.net Смелянский.

Спор за 3,5 млн пенсионеров

Глава Мининфраструктуры Криклий назвал повышение тарифа "компромиссным", а сам Смелянский на просьбу LIGA.net прокомментировать решение сказал: "Иногда мы не получаем то, что хотим".

Что хотела Укрпочта?

Чтобы ее доходы компенсировали выросшие расходы. Повышение минимальной зарплаты до 6000 грн в этом году (на 37%) увеличивает налоговую нагрузку на компанию, рассказывал Смелянский. Оператор дополнительно перечислит в госбюджет 480 млн грн "трудовых налогов" (272 млн грн – единый социальный взнос и 208 млн грн – налог на доходы физлиц).

Чтобы покрыть их, доход компании от доставки пенсий в идеале должен вырасти в 2021 году на 530 млн грн, говорил Смелянский в середине марта. При текущем повышении тарифа, выручка увеличится лишь на 265 млн грн.

"Только на одном налоге мы платим в бюджет больше, чем получаем, – сообщил LIGA.net Смелянский. – С таким повышением мы все равно уходим в убыток, но не в такой большой".

"Социальная ответственность" Смелянского

Смелянский не впервые поднимает вопрос об убыточности доставки пенсий Укрпочтой.

В середине 2019 он пригрозил тогдашнему премьер-министру Владимиру Гройсману, что компания прекратит доставку пенсий, если ей не пересмотрят тариф, который на тот момент не менялся в течение 15 лет. Тогда расценки все же пересмотрели. За период с 2004 по 2021 год средняя цена доставки одной пенсии выросла с 3,12 до 60 гривень, уточнила в недавнем интервью министр Лазебная.

Как рассказал LIGA.net собеседник в Минсоцполитики, текущий конфликт со Смелянским возник из-за постоянных отказов главы Укрпочты подписывать договора о доставке пений с Пенсионным фондом. Дедлайн подписания был известен заранее – до конца марта. "Фактически он шантажировал министерство, подписывая краткосрочные договора на 2-3 месяца", – отметил собеседник.

Смелянский этого не отрицает, но приводит свои аргументы.

"Министерство говорит, что я должен следовать "социальной ответственности" и продолжать доставлять пенсии по старым тарифам, – говорит он. – Но если я буду оказывать услуги ниже себестоимости, это уголовное дело, исходя из наших законов. Если я не доставляю пенсии, это тоже уголовно наказуемо. Как вы думаете, как я могу заставить Минсоц пересмотреть тарифы?".

Лазебная заявила, что хочет устранить конфликт "мирно, без шантажа и ультиматумов", но тут же добавила, что Министерство намерено отказаться от услуг Укрпочты там, где это возможно.

Среди идей министерства – выбрать нового оператора на конкурсной основе. Более радикальный путь – принудительно перевести на обслуживание в банки 2,5 из 3,5 млн пенсионеров, которые сейчас получают пенсию на дом с почтальонами. А Укрпочте оставить только пенсионеров первой группы инвалидности и категорию 80+ – около 1 млн человек.

Минсоц говорит, что в бюджете Пенсионного фонда ограниченный бюджет на расчеты с Укрпочтой – 2,5 млрд грн. Его не хватит, чтобы удовлетворить все запросы госкомпании. Если количество пенсионеров-клиентов сократится, министерство готово согласиться на повышение тарифа до 100 грн, заявила в интервью РБК Украина Лазебная.

В Укрпочте тут же ответили, что решение приведет ее к большим убыткам.

Смелянский заявил, что будет вынужден сократить почтальонов и обвинил Минсоц в "издевательстве над пенсионерами". Очевидное следствие, по его мнению, потери госбюджета в 340 млн грн поступлений от ЕСВ, который платится с зарплат этих сотрудников, указывают в Укрпочте.

"На самом деле экономии не будет, при таком сокращении выплат Укрпочте придется сократить более 10 000 почтальонов, – утверждает он. – А значит бюджет получит меньше ЕСВ, НДФЛ и будет выплачивать пособие по безработице и субсидии уволенным больше, чем экономия на тарифе на доставку пенсий".

Укрпочте нельзя быть убыточной

Учитывая, что новые тарифы будут действовать до конца 2021 года, напряжение вокруг этой темы на время спадет. Однако это не решает проблему убытков Укрпочты от доставки пенсий.

Глава компании указывает на другие – более долгосрочные – риски, такие как срыв сделки с ЕБРР о кредите в €33 млн для закупки 1850 передвижных отделений, а также кредите на €30 млн от Европейского инвестиционного банка на постройку сортировочных центров.

Главные условия сделок – безубыточность Укрпочты, говорит Смелянский. Но если ситуация с тарифами не изменится, убытков не избежать.

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