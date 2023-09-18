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Подтверждение стажа переселенцами. Кабмин использует постановление 30-летней давности

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 09:59
Подтверждение стажа переселенцами. Кабмин использует постановление 30-летней давности - Фото
Фото: depositphotos.com

Люди, выехавшие с временно оккупированных территорий без трудовых книжек, смогут подтвердить стаж для пенсий со слов свидетелей. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Постановление Кабинета министров №637 от 12 августа 1993 года предусматривает, что при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней стаж работы устанавливается на основании других документов, выданных по месту работы, службы, обучения, а также архивными учреждениями.

В случае если документы о стаже работы не сохранились, подтверждение стажа работы осуществляется органами Пенсионного фонда на основании показаний не менее двух свидетелей, знавших заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии, учреждении, организации.

Возраст ухода на пенсию в Украине зависит от продолжительности страхового стажа.

Лица имеют право на назначение пенсии по возрасту по достижении 60 лет при наличии стажа не менее 30 лет, после 63 лет – если имеют от 20 до 30 лет стажа, и после 65 лет – если имеют от 15 до 20 лет.

  • 15 сентября премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Кабинет министров решил в 2024 году изменить принцип индексации пенсий.
  • Правительство рассчитывает, что средний размер пенсии в Украине в 2024 году увеличится с 5311 до 6000 грн.
Андрей Водяный
кабминпереселенцыпенсия
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