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Підтвердження стажу переселенцями. Кабмін застосує постанову 30-річної давності

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 09:59
Підтвердження стажу переселенцями. Кабмін застосує постанову 30-річної давності - Фото
Фото: depositphotos.com

Люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій без трудових книжок, зможуть підтвердити стаж для пенсій зі слів свідків. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Постанова Кабінету міністрів №637 від 12 серпня 1993 року передбачає, що за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

У разі коли документи про стаж роботи не збереглися, підтвердження стажу роботи здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, установі, організації.

Вік виходу на пенсію в Україні залежить від тривалості страхового стажу.

Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років за наявності стажу не менше 30 років, після 63 років – якщо мають від 20 до 30 років стажу, і після 65 років – якщо мають від 15 до 20 років.

  • 15 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів вирішив у 2024 році змінити принцип індексації пенсій.
  • Уряд розраховує, що середній розмір пенсії в Україні у 2024 році збільшиться з 5311 грн до 6000 грн.
Андрій Водяний
кабмінпенсіяпереселенці
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