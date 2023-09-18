Підтвердження стажу переселенцями. Кабмін застосує постанову 30-річної давності

Люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій без трудових книжок, зможуть підтвердити стаж для пенсій зі слів свідків. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Постанова Кабінету міністрів №637 від 12 серпня 1993 року передбачає, що за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

У разі коли документи про стаж роботи не збереглися, підтвердження стажу роботи здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, установі, організації.

Вік виходу на пенсію в Україні залежить від тривалості страхового стажу.

Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років за наявності стажу не менше 30 років, після 63 років – якщо мають від 20 до 30 років стажу, і після 65 років – якщо мають від 15 до 20 років.