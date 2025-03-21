Как сформировать определенный капитал для ребенка, где взять средства на эти цели, какие инструменты возможны, на что следует обратить внимание?

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Ответы на эти вопросы дает эксперт, наставница по личным финансам и инвестициям на фондовом рынке Анастасия Снигуренко.

LIGA.net публикует конспект по видео на ее YouTube-канале.

Стартовый капитал для ребенка – с чего можно начать?

Что вообще представляет собой стартовый капитал и какая это должна быть сумма?

Конечно, здесь все очень индивидуально. Даже у каждого родителя может быть разное представление о том, как это должно выглядеть. Один хочет оставить ребенку квартиру, другой — счет в банке.

Но при желании каждый может сформировать хотя бы небольшой капитал своим детям – для обучения или, например, стартовый капитал для развития своего бизнеса.

Что это могут быть за деньги, где вообще можно их брать?

Во-первых, средствами для инвестиций могут быть выплаты на ребенка от государства. Можно начать их инвестировать и таким образом обеспечить определенный старт.

Кроме того, можно инвестировать те средства, которые ребенку дарят на праздники как подарки – их тоже можно отправлять на брокерский счет. И таким образом приумножать этот капитал.

Также можно просто дополнительно выделять хотя бы $20 или $50 в месяц.

Инвестиции для ребенка – интересная игра

Если начинаете инвестировать тогда, когда ребенок только родился, то за 10-15 лет можно сформировать ему значительную сумму.

Даже если ребенок постарше, это тоже возможно. Более того, ребенка старшего возраста можно привлекать к инвестированию и на конкретных примерах демонстрировать, как это все происходит и работает. Это полезно еще и для того, чтобы потом этот капитал он не растратил, а использовал с умом.

Это можно делать как элемент определенной игры и регулярно, каждый месяц, вместе с ребенком проводить операции с инвестиционным счетом, демонстрируя, как это может работать.

Экономить или инвестировать?

Следует помнить: инфляция в течение тех 10-15 лет, которые формируется капитал, будет очень сильно влиять на то, что вы в результате получите.

Просто экономя средства, вы передадите ребенку гораздо меньше, чем при условии вложения средств в разные инвестиционные инструменты. Потому что покупательная способность денег со временем уменьшается. Поэтому лучше не экономить, а именно инвестировать.

Форматы инвестиций могут быть разные. Даже если просто положить деньги на депозит, проценты по которому непосредственно перекрывают инфляцию.

Еще можно рассматривать накопительное страхование. Это целесообразно как один из вариантов обеспечения ребенка на тот случай, если с родителями что-то произойдет. С этой целью использовать страхование – это отличный вариант.

Но если целью является приумножение капитала, то в таком случае лучше использовать именно инвестиции в ценные бумаги – акции, облигации. Тогда в течение длительного времени и пользуясь сложным процентом, даже с небольших средств реально сформировать довольно привлекательные суммы.

К примеру, у нас есть возможность вкладывать $100 в месяц и время — допустим, пять лет — при доходности 10%. Тогда за пять лет формируете капитал в $7700 – своих $6000, да еще $1700 "сверху".

Если мы берем те же $100, те же 10%, но уже 10 лет, то в таком случае получаем уже почти в два раза больший капитал с большими процентами "сверху".

В первые годы проценты могут казаться небольшими. Но благодаря эффекту сложения ситуация только улучшается. Уже где-то после 15 лет ежемесячно вложенные свои средства будут меньше тех процентов, которые получаем.

Именно в этом сила сложного процента. Даже с небольших сумм со времен вы можете получить достаточно большой капитал.

Как инвестировать для нужд ребенка?

В инвестировании для нужд ребенка на самом деле нет ничего отличного от того, если бы вы начали инвестировать для себя. Отдельно открывать счет на ребенка не надо. Это в принципе нельзя сделать. Ибо иметь брокерский счет можно только с 18 лет.

Так что вы можете инвестировать самостоятельно, но именно для ребенка. Как вариант, можно просто открыть дополнительный счет для этого.

Конечно, чтобы инвестировать в ценные бумаги, например акции на фондовых рынках, нужно знать определенные технические моменты: как открыть брокерский счет, как его пополнить, как купить акции, как составить стратегию под каждую цель и так далее. Но сейчас есть много доступной информации по этому поводу.

Что нужно знать, чтобы успешно покупать акции?

Желательно сначала потратить определенное время, чтобы сформировать четкое представление – план, по которому вы хотите инвестировать. Тогда можно будет тратить на это до получаса в месяц – чтобы проследить тенденции, купить или продать бумаги. И так двигаться к своим целям.

Если инвестируете самостоятельно, нужно иметь собственную стратегию, исходя из целей. Они разные – что подходит одному инвестору, может быть совершенно неэффективным для другого.

К примеру, если вы консервативный инвестор, вам может вообще не понадобиться отдельный набор акций. Возможно, стоит обратить внимание на ETF-фонды, которые принесут больше стабильности.

Справка ETF-фонды (сокращение от Exchange Traded Fund) – это фонды, чьи акции можно приобрести и реализовать на бирже. Учреждает такой фонд и руководит им определенная инвестиционная компания. ETF-фонды (сокращение от Exchange Traded Fund) – это фонды, чьи акции можно приобрести и реализовать на бирже. Учреждает такой фонд и руководит им определенная инвестиционная компания.

И наоборот, если есть готовность рисковать как агрессивный игрок, некоторые компании из таких рейтингов могут казаться недостаточно перспективными.

В общем, чтобы принимать обоснованные решения, нужно анализировать:

• финансовые показатели компании;

• отчетность и прогнозы;

• риски и перспективы развития в конкретной сфере;

• общую экономическую ситуацию.

Далее следует сформировать свой портфель инвестиций. Оптимально – включить в него 5-7 активов и придерживаться четко определенного плана.

Не стоит хаотично менять подход:

покупать новые акции только потому, что их посоветовал знакомый или блогер;

постоянно корректировать портфель, добавляя случайные активы;

реагировать на любые рыночные колебания панической продажей.

Сейчас много рейтингов. Но ни один рейтинг, который можно найти в открытых источниках, не учитывает вашу личную инвестиционную цель, срок вложений, риск-профиль.

Без глубокого анализа существует риск, что в момент проседания рынка вы просто продадите активы, не понимая, почему они упали. Вместо того чтобы придержать и в конце концов продать дороже.

Принимать решение только на основе тренда – небезопасно. Невозможно точно спрогнозировать, как будет вести рынок через год, два или десять лет. Даже опытные аналитики постоянно корректируют свои прогнозы, поскольку финансовые рынки динамичны и быстро меняются. И это нормально.

Большинство инвесторов на самом деле не хотят углубляться в рынок, ежедневно отслеживать графики, новости и тренды. И это нормально. У каждого из нас есть свои дела и работа. Поэтому важно сразу определиться с целями, способами инвестирования, в конечном счете количеством времени, которое готовы выделить на это.