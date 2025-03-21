Як сформувати певний капітал для дитини, де взяти кошти на ці цілі, які інструменти можливі, на що варто звернути увагу?

Відповіді на ці запитання дає експертка, наставниця з особистих фінансів та інвестицій на фондовому ринку Анастасія Снігуренко.

LIGA.net публікує конспект з відео на її YouTube-каналі.

Стартовий капітал для дитини – з чого можна почати?

Що взагалі собою являє стартовий капітал і яка це має бути сума?

Звісно, тут все дуже індивідуально. Навіть у кожного з батьків може бути різне уявлення щодо того, як це має виглядати. Хтось хоче залишити дитині квартиру, хтось — рахунок у банку.

Але, за бажання, кожен може сформувати хоча б невеликий капітал своїм дітям – для навчання або, наприклад, стартовий капітал для розвитку свого бізнесу.

Що це можуть бути за гроші, де взагалі їх можна брати?

По-перше, коштами для інвестицій можуть бути виплати на дитину від держави. Можна почати їх інвестувати й таким чином забезпечити певний старт.

Окрім цього, можна інвестувати ті кошти, які дитині дарують на свята як подарунки – їх теж можна відправляти на брокерський рахунок. І таким чином примножувати цей капітал.

Також можна просто додатково виділяти хоча б $20 чи $50 щомісяця.

Інвестиції для дитини – цікава гра

Якщо починаєте інвестувати тоді, коли дитина тільки народилась, то за 10-15 років можна сформувати їй значну суму.

Навіть якщо дитина старша, це також можливо. Ба більше, дитину старшого віку можна залучати до інвестування і на конкретних прикладах демонструвати, як це все відбувається і працює. Це корисно ще й для того, щоб потім цей капітал вона не розтратила, а використала з розумом.

Це можна робити як елемент певної гри й регулярно, щомісяця, разом з дитиною проводити операції з інвестиційним рахунком, демонструючи, як це може працювати.

Заощаджувати чи інвестувати?

Варто пам'ятати: інфляція впродовж тих 10-15 років, які формується капітал, дуже сильно впливатиме на те, що ви в результаті отримаєте.

Просто заощаджуючи кошти, ви передасте дитині набагато менше, ніж за умови вкладання коштів в різні інвестиційні інструменти. Бо купівельна спроможність грошей з часом зменшується. Тому краще не заощаджувати, а саме інвестувати.

Формати інвестицій можуть бути різними. Навіть якщо просто покласти гроші на депозит, відсотки за яким перекривають безпосередньо інфляцію.

Ще можна розглядати накопичувальне страхування. Це доцільно як один із варіантів забезпечення дитини на той випадок, якщо з батьками щось станеться. З цією метою використовувати страхування – це чудовий варіант.

Але якщо ціллю є саме примножити капітал, то в такому випадку краще використовувати саме інвестиції в цінні папери – акції, облігації. Тоді впродовж тривалого часу і користуючись зі складного відсотка, навіть з невеликих коштів реально сформувати доволі привабливі суми.

Наприклад, у нас є можливість вкладати $100 на місяць та час — припустимо, п'ять років — за дохідності 10%. Тоді за п'ять років формуєте капітал в $7700 – своїх $6000 та ще $1700 "зверху".

Якщо ж ми беремо ті самі $100, ті самі 10%, але вже 10 років, то в такому випадку отримуємо вже майже удвічі більший капітал з більшими відсотками "зверху".

Впродовж перших років відсотки можуть здаватися невеликими. Та завдяки ефекту складання ситуація тільки покращується. Вже десь після 15 років щомісячно вкладені свої кошти будуть менші, ніж ті відсотки, які отримуємо.

Саме в цьому є сила складного відсотка. Навіть з невеликих сум з плином часу ви можете отримати доволі великий капітал.

Як інвестувати для потреб дитини?

В інвестуванні для потреб дитини насправді немає нічого відмінного від того, якби ви почали інвестувати для себе. Окремо відкривати рахунок на дитину не потрібно. Це в принципі не можна зробити, бо мати брокерський рахунок можна тільки з 18 років.

Тож ви можете інвестувати самостійно, але саме для дитини. Як варіант, можна просто відкрити додатковий рахунок саме для цього.

Звісно, щоб інвестувати в цінні папери, наприклад, акції на фондових ринках, треба знати певні технічні моменти: як відкрити брокерський рахунок, як його поповнити, як купити акції, як скласти стратегію під кожну з цілей тощо. Але зараз є багато доступної інформації щодо цього.

Що потрібно знати, щоб успішно купувати акції?

Бажано спочатку витратити певний час, щоб сформувати чітке уявлення – план, за яким хочете інвестувати. Тоді можна буде витрачати на це до пів години на місяць – щоб простежити тенденції, купити чи продати папери. І так рухатися до своїх цілей.

Якщо інвестуєте самостійно, треба мати власну стратегію, виходячи з цілей. Вони різні – що підходить одному інвестору, може бути абсолютно неефективним для іншого.

Наприклад, якщо ви консервативний інвестор, вам може взагалі не знадобитися окремий набір акцій. Можливо, варто звернути увагу на ETF-фонди, які дадуть більше стабільності.

Довідка ETF-фонди (скорочення від Exchange Traded Fund) – це фонди, чиї акції можна купити й продати на біржі. Засновує такий фонд і керує ним певна інвестиційна компанія. ETF-фонди (скорочення від Exchange Traded Fund) – це фонди, чиї акції можна купити й продати на біржі. Засновує такий фонд і керує ним певна інвестиційна компанія.

І навпаки, якщо є готовність ризикувати як агресивний гравець, певні компанії з таких рейтингів можуть здаватися недостатньо перспективними.

Загалом, щоб ухвалювати обґрунтовані рішення, потрібно аналізувати:

• фінансові показники компанії;

• звітність та прогнози;

• ризики та перспективи розвитку у конкретній галузі;

• загальну економічну ситуацію.

Далі слід сформувати свій портфель інвестицій. Оптимально – включити до нього 5-7 активів і дотримуватися чітко визначеного плану.

Не варто хаотично змінювати підхід:

купувати нові акції лише тому, що їх порадив знайомий або блогер;

постійно коригувати портфель, додаючи випадкові активи;

реагувати на будь-які ринкові коливання панічним продажем.

Зараз є багато рейтингів. Та жоден рейтинг, який можна знайти у відкритих джерелах, не враховує вашу особисту інвестиційну мету, термін вкладень, ризик-профіль.

Без глибокого аналізу є ризик, що в момент просідання ринку ви просто продасте активи, не розуміючи, чому вони впали. Замість того щоб притримати й зрештою продати дорожче.

Ухвалювати рішення лише на основі тренду – небезпечно. Неможливо точно передбачити, як поводитиметься ринок через рік, два чи десять років. Навіть досвідчені аналітики постійно коригують свої прогнози, оскільки фінансові ринки динамічні та швидко змінюються. І це нормально.

Більшість інвесторів насправді не хочуть заглиблюватися у ринок, щодня відстежувати графіки, новини та тренди. І це нормально. Кожен з нас має свої справи та роботу. Тому важливо відразу визначитись з метою, цілями, способами інвестування, зрештою – кількістю часу, який готові виділити на це.