Пакет школьника: в Украине запустили карту магазинов, где можно рассчитаться средствами
В Украине запустили интерактивную карту с магазинами, в которых доступна оплата в рамках программы "Пакет школьника". Сейчас она работает в тестовом режиме, сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства.
Онлайн-дашборд является лишь навигатором и не охватывает всех магазинов. Хотя перечень не является исчерпывающим, на карте можно найти торговые точки, где можно гарантированно рассчитаться в рамках программы. На дашборде есть фильтры по области и территориальной общине. Всего на дашборде отображается более 25 000 торговых точек по всей Украине.
Стоит также учитывать, что адреса и названия магазинов могут обновляться, в частности, из-за переименования общин или улиц.
"Если вы заметили неактуальные данные по своему магазину, просим сообщить об этом, заполнив Google-форму по ссылке", – сообщили в ведомстве.
По состоянию на сегодня, 5 сентября, в целом помощь уже начислена более 103 000 семей на сумму 526 млн гривен, что составляет 41% от общего бюджета программы.
В целом программа продлится до 15 ноября 2025 года – подать заявление на получение помощи можно через приложение Дія или в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
- Из-за войны в Украине становится меньше школьников. Если в 2020 году училось более 4,2 миллиона детей, то в 2024-м цифра снизилась до 3,74 миллиона – на полмиллиона учеников за пять лет (-10,7%). Об этом свидетельствуют данные Министерства образования и науки (МОН). За последние 5 лет количество первоклашек в Украине сократилось на треть и некоторые школы приходится закрывать.
Комментарии (0)