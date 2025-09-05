Пакет школьника: в Украине запустили карту магазинов, где можно рассчитаться средствами

Онлайн-карта показывает, где можно оплатить деньгами в рамках программы "Пакет школьника". Уже помощь получили более 103 000 семей на 526 млн грн

Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Украине запустили интерактивную карту с магазинами, в которых доступна оплата в рамках программы "Пакет школьника". Сейчас она работает в тестовом режиме, сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства.

Онлайн-дашборд является лишь навигатором и не охватывает всех магазинов. Хотя перечень не является исчерпывающим, на карте можно найти торговые точки, где можно гарантированно рассчитаться в рамках программы. На дашборде есть фильтры по области и территориальной общине. Всего на дашборде отображается более 25 000 торговых точек по всей Украине.

Стоит также учитывать, что адреса и названия магазинов могут обновляться, в частности, из-за переименования общин или улиц.

"Если вы заметили неактуальные данные по своему магазину, просим сообщить об этом, заполнив Google-форму по ссылке", – сообщили в ведомстве.

По состоянию на сегодня, 5 сентября, в целом помощь уже начислена более 103 000 семей на сумму 526 млн гривен, что составляет 41% от общего бюджета программы.

В целом программа продлится до 15 ноября 2025 года – подать заявление на получение помощи можно через приложение Дія или в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

