Пакунок школяра: в Україні запустили карту магазинів, де можна розрахуватися коштами

Онлайн-мапа показує, де можна оплатити грошима в межах програми "Пакунок школяра". Уже допомогу отримали понад 103 000 сімей на 526 млн грн

В Україні запустили інтерактивну карту з магазинами, в яких доступна оплата в межах програми "Пакунок школяра". Наразі вона працює у тестовому режимі, повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності.

Онлайн-дашборд є лише навігатором і не охоплює всіх магазинів. Хоча перелік не є вичерпним, на мапі можна знайти торгові точки, де можна гарантовано розрахуватися в межах програми. На дашборді є фільтри за областю й територіальною громадою. Загалом на дашборді відображається понад 25 000 торгових точок по всій Україні.

Варто також враховувати, що адреси й назви магазинів можуть оновлюватися, зокрема, через перейменування громад або вулиць.

"Якщо ви помітили неактуальні дані щодо свого магазину, просимо повідомити про це, заповнивши Google-форму за посиланням", – повідомили у відомстві.

Станом на сьогодні, 5 вересня, загалом допомогу вже нараховано понад 103 000 сімей на суму 526 млн гривень, що становить 41% від загального бюджету програми.

Загалом програма триватиме до 15 листопада 2025 року – подати заяву на отримання допомоги можна через застосунок Дія або в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

