Пакунок школяра: в Україні запустили карту магазинів, де можна розрахуватися коштами
В Україні запустили інтерактивну карту з магазинами, в яких доступна оплата в межах програми "Пакунок школяра". Наразі вона працює у тестовому режимі, повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності.
Онлайн-дашборд є лише навігатором і не охоплює всіх магазинів. Хоча перелік не є вичерпним, на мапі можна знайти торгові точки, де можна гарантовано розрахуватися в межах програми. На дашборді є фільтри за областю й територіальною громадою. Загалом на дашборді відображається понад 25 000 торгових точок по всій Україні.
Варто також враховувати, що адреси й назви магазинів можуть оновлюватися, зокрема, через перейменування громад або вулиць.
"Якщо ви помітили неактуальні дані щодо свого магазину, просимо повідомити про це, заповнивши Google-форму за посиланням", – повідомили у відомстві.
Станом на сьогодні, 5 вересня, загалом допомогу вже нараховано понад 103 000 сімей на суму 526 млн гривень, що становить 41% від загального бюджету програми.
Загалом програма триватиме до 15 листопада 2025 року – подати заяву на отримання допомоги можна через застосунок Дія або в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
- Через війну в Україні меншає школярів. Якщо у 2020 році навчалося понад 4,2 мільйона дітей, то у 2024-му цифра знизилася до 3,74 мільйона – на пів мільйона учнів за п'ять років (-10,7%). Про це свідчать дані Міністерства освіти й науки (МОН). За останні 5 років кількість першачків в Україні скоротилася на третину і деякі школи доводиться закривати.
