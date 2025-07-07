Батьки першокласників отримають по 5000 грн від держави: деталі

Виплата надаватиметься для придбання одягу, взуття, книжок та канцелярії до 1 вересня

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В Україні стартує нова програма підтримки родин з першокласниками. За ініціативою президента, держава виплачуватиме по 5000 гривень батькам, чиї діти вперше йдуть до школи в офлайн-форматі. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Виплата називатиметься "Пакунок школяра" і надаватиметься для придбання одягу, взуття, книжок та канцелярії до 1 вересня.

"Отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина. Заявку можна буде подати через застосунок Дія. Все буде зручно і просто", – повідомив він.

Гроші будуть нараховуватися на картку і витрачатися лише безготівково – тобто оплатити можна буде тільки ті речі, які безпосередньо стосуються навчання в школі.

Мінсоцполітики найближчим часом надасть детальну інструкцію, як оформити виплату і коли саме почнеться приймання заявок.

Також наголошується, що ці 5000 грн не впливатимуть на призначення субсидій чи інших видів соцдопомоги.

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