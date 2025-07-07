Родители первоклассников получат по 5000 грн от государства: подробности
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В Украине стартует новая программа поддержки семей, у которых дети идут в первый класс. По инициативе президента, государства будет выплачивать по 5000 гривен родителям, чьи дети впервые идут в школу в очном формате. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Выплата будет называться "Пакунок школяра" и будет предоставляться для приобретения одежды, обуви, книг и канцелярских товаров до 1 сентября.

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"Получить "Пакунок школяра" сможет каждая украинская семья. Заявку можно будет подать через приложение Дія. Все будет удобно и просто", – сообщил он.

Деньги будут начисляться на карту и расходоваться только безналичным способом – то есть оплачивать можно будет только те вещи, которые непосредственно связаны с обучением в школе.

Министерство социальной политики в ближайшее время предоставит подробную инструкцию о том, как оформить выплату и когда именно начнется прием заявок.

Также подчеркивается, что эти 5000 гривен не повлияют на назначение субсидий или других видов социальной помощи.

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  • Из-за войны в Украине становится меньше школьников. Если в 2020 году обучалось более 4,2 миллиона детей, то в 2024-м цифра снизилась до 3,74 миллиона – на полмиллиона учеников за пять лет (-10,7%). Об этом свидетельствуют данные Министерства образования и науки (МОН). За последние 5 лет количество первоклашек в Украине сократилось на треть, и некоторые школы приходится закрывать.
школьники1 сентябряПакунок школяра