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Пенсионные накопления могут получить государственную гарантию с 2026 года – Третьякова

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 13:03
Пенсионные накопления могут получить государственную гарантию с 2026 года – Третьякова - Фото
Галина Третьякова (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада разрабатывает механизм страхования пенсионных накоплений в негосударственных фондах. Об этом сообщила глава социального комитета Галина Третьякова из Слуги народа в комментарии телеканалу "Рада".

"С Гетманцевым мы думаем о том, что после 2026 года, когда будет не только государственный уполномоченный фонд, систему Фонда гарантирования вкладов, которая сегодня действует исключительно на банки, распространить на негосударственные пенсионные фонды и компании страхования жизни, которые будут выплачивать пожизненные аннуитеты", – сказала Третьякова.

Первые три года после запуска накопительной пенсионной системы, которая планируется на 2023 год, все вклады будут храниться в государственном пенсионном фонде. Он будет иметь 100%-ную государственную гарантию. Затем каждый гражданин сможет перевести свои деньги в частный фонд, которые, предположительно, будут предлагать более высокий доход.

В накопительном уровне пенсионной системы с 2023 года начнут участвовать граждане, которым на момент его запуска будет меньше 55 лет. По приблизительным подсчетам Министерства социальной политики, это около 8 миллионов человек. Для тех, кому на тот момент будет 55 лет и больше, пенсионная система не изменится.

Гарантия по депозитам в банках сейчас составляет всего 200 000 гривень, но Верховная Рада планирует поднять ее до 600 000 гривень.

Андрей Водяный
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накопительные пенсии Галина Третьякова
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