Пенсионные накопления могут получить государственную гарантию с 2026 года – Третьякова

Верховная Рада разрабатывает механизм страхования пенсионных накоплений в негосударственных фондах. Об этом сообщила глава социального комитета Галина Третьякова из Слуги народа в комментарии телеканалу "Рада".

"С Гетманцевым мы думаем о том, что после 2026 года, когда будет не только государственный уполномоченный фонд, систему Фонда гарантирования вкладов, которая сегодня действует исключительно на банки, распространить на негосударственные пенсионные фонды и компании страхования жизни, которые будут выплачивать пожизненные аннуитеты", – сказала Третьякова.

Первые три года после запуска накопительной пенсионной системы, которая планируется на 2023 год, все вклады будут храниться в государственном пенсионном фонде. Он будет иметь 100%-ную государственную гарантию. Затем каждый гражданин сможет перевести свои деньги в частный фонд, которые, предположительно, будут предлагать более высокий доход.

В накопительном уровне пенсионной системы с 2023 года начнут участвовать граждане, которым на момент его запуска будет меньше 55 лет. По приблизительным подсчетам Министерства социальной политики, это около 8 миллионов человек. Для тех, кому на тот момент будет 55 лет и больше, пенсионная система не изменится.

Гарантия по депозитам в банках сейчас составляет всего 200 000 гривень, но Верховная Рада планирует поднять ее до 600 000 гривень.

Ранее в Минфине заявляли, что украинцам не стоит рассчитывать на достойную пенсию, если она не будет включать накопления в пенсионных фондах.

По данным опроса социологической компании Gradus Research, среди жителей городов с населением более 50 000 возрастом 18-60 лет, 38% респондентов не откладывают на пенсию, но планируют это делать, а 31% – не откладывают и не планируют.

9 декабря Кабмин в качестве эксперимента ввел накопительную пенсионную систему для работников предприятий крупной приватизации. Они будут отчислять не менее 4% от зарплаты работника на частный пенсионный счет.

Андрей Водяный

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