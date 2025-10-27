Польский банк столкнулся с проблемой: кто-то ворует у клиентов деньги в разных городах
Польская полиция расследует случаи несанкционированного снятия наличных в банкоматах банка Santander по всей стране, сообщают местные СМИ, в частности PAP, Interia, Rzeczpospolita и другие.
Santander Bank Polska – третий по величине банк в Польше. В выходные стало известно, что его клиенты начали получать SMS-сообщения о снятии средств со своих счетов на сумму от нескольких сотен до нескольких тысяч злотых.
После обнаружения мошеннических транзакций Santander заявил, что "средства клиентов в безопасности", а украденные деньги будут возвращены в понедельник.
По данным Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью, о кражах денег со счетов в полицию сообщили почти двести человек, больше всего – из Великопольского (центр – Познань) и Куявско-Поморского (центры – Быдгощ и Торунь) воеводств.
Согласно выводам полиции Познани и банка, преступники похитили PIN-коды и данные карт клиентов, вероятно, путем скимминга.
"Наиболее распространенный известный нам метод – установка накладок (детекторов) на банкоматы. Мы обнаружили два таких банкомата в Познани: один – на улице Гронова, а второй – в торговом центре Plaza", – сообщил представитель полиции Анджей Боровьяк.
По его словам, это была скоординированная кража. Снятие наличных происходило в Кракове, Вроцлаве, Варшаве и Лодзи.
Сотрудники полиции будут использовать записи с камер видеонаблюдения для установления личности преступников.
- 13 сентября в Польше произошел масштабный сбой в работе платежной системы. Трудности с оплатой картами имели клиенты разных банков на всей территории страны.
Комментарии (0)