Польский банк столкнулся с проблемой: кто-то ворует у клиентов деньги в разных городах

Клиенты банка Santander в Польше пострадали от несанкционированного снятия средств со счетов

Фото: Santander Bank Polska

Польская полиция расследует случаи несанкционированного снятия наличных в банкоматах банка Santander по всей стране, сообщают местные СМИ, в частности PAP, Interia, Rzeczpospolita и другие.

Santander Bank Polska – третий по величине банк в Польше. В выходные стало известно, что его клиенты начали получать SMS-сообщения о снятии средств со своих счетов на сумму от нескольких сотен до нескольких тысяч злотых.

После обнаружения мошеннических транзакций Santander заявил, что "средства клиентов в безопасности", а украденные деньги будут возвращены в понедельник.

По данным Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью, о кражах денег со счетов в полицию сообщили почти двести человек, больше всего – из Великопольского (центр – Познань) и Куявско-Поморского (центры – Быдгощ и Торунь) воеводств.

Согласно выводам полиции Познани и банка, преступники похитили PIN-коды и данные карт клиентов, вероятно, путем скимминга.

"Наиболее распространенный известный нам метод – установка накладок (детекторов) на банкоматы. Мы обнаружили два таких банкомата в Познани: один – на улице Гронова, а второй – в торговом центре Plaza", – сообщил представитель полиции Анджей Боровьяк.

По его словам, это была скоординированная кража. Снятие наличных происходило в Кракове, Вроцлаве, Варшаве и Лодзи.

Сотрудники полиции будут использовать записи с камер видеонаблюдения для установления личности преступников.