В Польше произошел сбой платежной системы. Причины неизвестны

Накануне в Польше произошел сбой в реестре паспортных документов

Фото: pixabay

Около полудня в субботу, 13 сентября, в Польше произошел масштабный сбой в работе платежной системы. Трудности с оплатой картами имели клиенты различных банков на всей территории страны, сообщают польские медиа.

По данным Business Insider, проблемы коснулись владельцев карт Visa и Mastercard, а также клиентов магазинов Lidl и Biedronka. Сообщалось о проблемах с оплатой на автозаправочных станциях.

Платежный оператор eService после 14:00 объявил, что безналичные операции снова обрабатываются.

Причина сбоя пока неизвестна. Представитель Польской банковской ассоциации сообщил Польскому радио, что сбой был вызван одним из операторов, а не банками.

Министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский подтвердил эту информацию и отметил, что пока нет никаких признаков того, что это была внешняя атака.

В пятницу, 12 сентября, в Польше произошел сбой в общенациональном реестре паспортных документов. Прием паспортных заявлений и выдача готовых документов были приостановлены.