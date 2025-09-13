У Польщі стався збій платіжної системи. Причини невідомі
Близько полудня в суботу, 13 вересня, у Польщі стався масштабний збій у роботі платіжної системи. Труднощі з оплатою картками мали клієнти різних банків на всій території країни, повідомляють польські медіа.
За даними Business Insider, проблеми торкнулися власників карток Visa і Mastercard, а також клієнтів магазинів Lidl і Biedronka. Повідомлялося про проблеми з оплатою на автозаправних станціях.
Платіжний оператор eService після 14:00 оголосив, що безготівкові операції знову обробляються.
Причина збою поки що невідома. Представник Польської банківської асоціації повідомив Польському радіо, що збій був спричинений одним з операторів, а не банками.
Міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський підтвердив цю інформацію і наголосив, що наразі немає жодних ознак того, що це була зовнішня атака.
У п'ятницю, 12 вересня, в Польщі стався збій у загальнонаціональному реєстрі паспортних документів. Приймання паспортних заяв та видавання готових документів були призупинені.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну у Польщу залетіли "шахеди". За даними Welt, п'ять російських дронів летіли до бази НАТО у Польщі.
- Станом на 12 вересня Польща зафіксувала 21 порушення повітряного простору російськими дронами.
