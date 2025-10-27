Польський банк зіткнувся з проблемою: хтось краде у клієнтів гроші у різних містах

Клієнти банку Santander у Польщі постраждали від несанкціонованого зняття коштів з рахунків

Фото: Santander Bank Polska

Польська поліція розслідує випадки несанкціонованого зняття готівки у банкоматах банку Santander по всій країні, повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема PAP, Interia, Rzeczpospolita та інші.

Santander Bank Polska – третій за величиною банк у Польщі. У вихідні стало відомо, що його клієнти почали отримувати SMS-повідомлення про зняття коштів зі своїх рахунків на суму від кількох сотень до кількох тисяч злотих.

Після виявлення шахрайських транзакцій Santander заявив, що "кошти клієнтів у безпеці", а вкрадені гроші буде повернуто у понеділок.

За даними Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю, про крадіжки грошей з рахунків в поліцію повідомили майже двісті людей, найбільше – з Великопольського (центр – Познань) та Куявсько-Поморського (центри – Бидгощ і Торунь) воєводств.

Згідно з висновками поліції Познані та банку, злочинці викрали PIN-коди та дані карток клієнтів, ймовірно, шляхом скімінгу.

"Найбільш поширений відомий нам метод – встановлення накладок (детекторів) на банкомати. Ми виявили два такі банкомати в Познані: один – на вулиці Гронова, а другий – у торговому центрі Plaza", – повідомив представник поліції Анджей Боров'як.

За його словами, це була скоординована крадіжка. Зняття готівки відбувалося у Кракові, Вроцлаві, Варшаві та Лодзі.

Співробітники поліції використовуватимуть записи з камер відеоспостереження для встановлення особи злочинців.