Польський банк зіткнувся з проблемою: хтось краде у клієнтів гроші у різних містах
Польська поліція розслідує випадки несанкціонованого зняття готівки у банкоматах банку Santander по всій країні, повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема PAP, Interia, Rzeczpospolita та інші.
Santander Bank Polska – третій за величиною банк у Польщі. У вихідні стало відомо, що його клієнти почали отримувати SMS-повідомлення про зняття коштів зі своїх рахунків на суму від кількох сотень до кількох тисяч злотих.
Після виявлення шахрайських транзакцій Santander заявив, що "кошти клієнтів у безпеці", а вкрадені гроші буде повернуто у понеділок.
За даними Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю, про крадіжки грошей з рахунків в поліцію повідомили майже двісті людей, найбільше – з Великопольського (центр – Познань) та Куявсько-Поморського (центри – Бидгощ і Торунь) воєводств.
Згідно з висновками поліції Познані та банку, злочинці викрали PIN-коди та дані карток клієнтів, ймовірно, шляхом скімінгу.
"Найбільш поширений відомий нам метод – встановлення накладок (детекторів) на банкомати. Ми виявили два такі банкомати в Познані: один – на вулиці Гронова, а другий – у торговому центрі Plaza", – повідомив представник поліції Анджей Боров'як.
За його словами, це була скоординована крадіжка. Зняття готівки відбувалося у Кракові, Вроцлаві, Варшаві та Лодзі.
Співробітники поліції використовуватимуть записи з камер відеоспостереження для встановлення особи злочинців.
- 13 вересня у Польщі стався масштабний збій у роботі платіжної системи. Труднощі з оплатою картками мали клієнти різних банків на всій території країни.
