Украинцам в 4,3 раза сократили субсидии

Средний размер субсидии на оплату услуг ЖКХ для семьи уменьшился на треть и составляет 102,3 грн

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За 9 месяцев 2018 года общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, составила 782,5 млн грн. Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.

По информации Госстата, этот показатель в 4,3 раза или на 2 млрд 561 млн грн меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Цифры приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, г. Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Всего с начала текущего года субсидии назначены 3 млн 156,3 тыс. домохозяйств, что на 59,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в сентябре 2018 года сократился на 31,6% по сравнению с сентябрем-2017 года и составил 102,3 грн.

По данным Госстата, в сентябре-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 2 млн 617,2 тыс. домохозяйств, что на 6,8% больше, чем в августе.

Напомним, в январе-июле 2018 года сумма субсидий на оплату услуг ЖКХ составила 734 млн грн, тогда как за этот же период предыдущего года этот показатель был равен более 3 млрд грн.