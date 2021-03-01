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Наследие Трампа: китайского нефтегазового гиганта выгоняют с Нью-Йоркской биржи

01.03.2021, 13:33
Наследие Трампа: китайского нефтегазового гиганта выгоняют с Нью-Йоркской биржи - Фото
Фото: depositphotos.com

Нью-йоркская фондовая биржа объявила о делистинге акций третьей крупнейшей в Китае нефтегазовой компании China National Offshore Oil Corp (CNOOC). Торги акциями китайской компании прекратятся 9 марта, пишет CNN. 

По заявлению биржи, решение прекратить торговлю акциями CNOOC принято согласно президентскому указу, подписанному Дональдом Трампом в ноябре 2020 года, о санкциях против китайских компаний, сотрудничающих с армией Китая.   

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CNOOC стала четвертой китайской компанией, чьи акции исключены из системы торгов Нью-йоркской биржи из-за данного указа. Ранее биржа провела делистинг China Mobile, China Telecom и China Unicom.

Акции CNOOC торговались на Нью-йоркской фондовой бирже с 2001 года.

В официальном релизе CNOOC сообщила, что "сожалеет" о принятом биржей решении. Компания планирует увеличить объем своих акций на фондовой бирже Гонконга.   

CNOOС - (China National Offshore Oil Corporation)китайская государственная энергетическая компания, специализирующаяся на шельфовой нефтегазодобыче, осуществляющая деятельность как на территории Китая, так и за ее пределами (Австралия, Индонезия, Кения, Нигерия и Экваториальная Гвинея). В корпорации работают около 100 000 человек. Стоимость активов – $180 млрд.

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Роман Брыль
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санкции США против Китая CNOOC
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