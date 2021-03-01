Наследие Трампа: китайского нефтегазового гиганта выгоняют с Нью-Йоркской биржи
Нью-йоркская фондовая биржа объявила о делистинге акций третьей крупнейшей в Китае нефтегазовой компании China National Offshore Oil Corp (CNOOC). Торги акциями китайской компании прекратятся 9 марта, пишет CNN.
По заявлению биржи, решение прекратить торговлю акциями CNOOC принято согласно президентскому указу, подписанному Дональдом Трампом в ноябре 2020 года, о санкциях против китайских компаний, сотрудничающих с армией Китая.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
CNOOC стала четвертой китайской компанией, чьи акции исключены из системы торгов Нью-йоркской биржи из-за данного указа. Ранее биржа провела делистинг China Mobile, China Telecom и China Unicom.
Акции CNOOC торговались на Нью-йоркской фондовой бирже с 2001 года.
В официальном релизе CNOOC сообщила, что "сожалеет" о принятом биржей решении. Компания планирует увеличить объем своих акций на фондовой бирже Гонконга.
- 4 декабря 2020 года Министерство обороны США внесло в черный список четыре китайские компании. Вашингтон считает, что компании связаны с военными Китая. Под ограничения попали третья по величине нефтегазовая корпорация Китая CNOOC, производитель микрочипов SMIC, а также инжиниринговая компания CCTC и консалтинговая компания China International Engineering CIECC.
- 19 декабря правительство США ввело торговые санкции против более чем полсотни китайских субъектов, причастных к нарушению прав человека и похищению коммерческой тайны в США.
- 6 января 2021 года президент США Дональд Трамп запретил своим указом использование в стране восьми китайских мобильных приложений, среди которых платежная система Alipay и WeChatPay, а также инструмент для передачи файлов SHAREit.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии