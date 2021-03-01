Наследие Трампа: китайского нефтегазового гиганта выгоняют с Нью-Йоркской биржи

Нью-йоркская фондовая биржа объявила о делистинге акций третьей крупнейшей в Китае нефтегазовой компании China National Offshore Oil Corp (CNOOC). Торги акциями китайской компании прекратятся 9 марта, пишет CNN.

По заявлению биржи, решение прекратить торговлю акциями CNOOC принято согласно президентскому указу, подписанному Дональдом Трампом в ноябре 2020 года, о санкциях против китайских компаний, сотрудничающих с армией Китая.

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CNOOC стала четвертой китайской компанией, чьи акции исключены из системы торгов Нью-йоркской биржи из-за данного указа. Ранее биржа провела делистинг China Mobile, China Telecom и China Unicom.

Акции CNOOC торговались на Нью-йоркской фондовой бирже с 2001 года.

В официальном релизе CNOOC сообщила, что "сожалеет" о принятом биржей решении. Компания планирует увеличить объем своих акций на фондовой бирже Гонконга.

CNOOС - (China National Offshore Oil Corporation) – китайская государственная энергетическая компания, специализирующаяся на шельфовой нефтегазодобыче, осуществляющая деятельность как на территории Китая, так и за ее пределами (Австралия, Индонезия, Кения, Нигерия и Экваториальная Гвинея). В корпорации работают около 100 000 человек. Стоимость активов – $180 млрд.

4 декабря 2020 года Министерство обороны США внесло в черный список четыре китайские компании. Вашингтон считает, что компании связаны с военными Китая. Под ограничения попали третья по величине нефтегазовая корпорация Китая CNOOC, производитель микрочипов SMIC, а также инжиниринговая компания CCTC и консалтинговая компания China International Engineering CIECC.

19 декабря правительство США ввело торговые санкции против более чем полсотни китайских субъектов, причастных к нарушению прав человека и похищению коммерческой тайны в США.

6 января 2021 года президент США Дональд Трамп запретил своим указом использование в стране восьми китайских мобильных приложений, среди которых платежная система Alipay и WeChatPay, а также инструмент для передачи файлов SHAREit.

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Роман Брыль

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