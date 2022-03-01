UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq прекратили торговать акциями восьми компаний из РФ

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 15:21
Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq прекратили торговать акциями восьми компаний из РФ - Фото
Фото: depositphotos.com

Нью-Йоркская фондовая биржа и биржевая площадка для техкомпаний Nasdaq приостановили торги акциями российских компаний. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.  

"Еще больше санкций. Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями Яндекс, Ozon и многих других российских компаний", – написал Федоров в Facebook. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Как сообщает CNN Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq приостановили торги связанных с Россией компаний после того, как западные страны ввели карательные санкции против Москвы.   

Регуляторные ограничения временно приостанавливают торговлю акциями восьми компаний. 

Nasdaq объявила о приостановке торгов московской интернет-компании Яндекс, российской платежной системы QIWI, платформы электронной коммерции Ozon и московской HeadHunter Group.  

Биржа также приостановила торговлю кипрской компанией Nexters, разработчиком видеоигр, с бенефициарами в России. 

Нью–Йоркская фондовая биржа приостановила торговлю акциями трех компаний: российской горнодобывающей и сталелитейной компании Мечел, московской компании Мобильные ТелеСистемы и Cian, российской онлайн-платформы недвижимости. 

Пока ни одна из этих российских компаний не была полностью исключена из листинга. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
биржа Nasdaq санции против рф минцифры Нью-йоркская фондовая биржа
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 