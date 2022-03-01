Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq прекратили торговать акциями восьми компаний из РФ

Нью-Йоркская фондовая биржа и биржевая площадка для техкомпаний Nasdaq приостановили торги акциями российских компаний. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Еще больше санкций. Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями Яндекс, Ozon и многих других российских компаний", – написал Федоров в Facebook.

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Как сообщает CNN Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq приостановили торги связанных с Россией компаний после того, как западные страны ввели карательные санкции против Москвы.

Регуляторные ограничения временно приостанавливают торговлю акциями восьми компаний.

Nasdaq объявила о приостановке торгов московской интернет-компании Яндекс, российской платежной системы QIWI, платформы электронной коммерции Ozon и московской HeadHunter Group.

Биржа также приостановила торговлю кипрской компанией Nexters, разработчиком видеоигр, с бенефициарами в России.

Нью–Йоркская фондовая биржа приостановила торговлю акциями трех компаний: российской горнодобывающей и сталелитейной компании Мечел, московской компании Мобильные ТелеСистемы и Cian, российской онлайн-платформы недвижимости.

Пока ни одна из этих российских компаний не была полностью исключена из листинга.

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Роман Брыль

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