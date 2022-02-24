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Российская биржа рухнула на 45% после начала вторжения, рубль – на историческом минимуме

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 10:41
Российская биржа рухнула на 45% после начала вторжения, рубль – на историческом минимуме - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine
обновлено

Фондовый и финансовый рынки России отреагировали резким падением на начало полномасштабной войны против Украины.

По состоянию на 10 утра по Киеву индекс Московской биржи снизился почти на 29% примерно до 2200 пунктов, к 11:30 падение достигло 45% – ниже 1700 пунктов. По правилам биржи, торги пришлось временно приостанавливать из-за резкого обвала. Но это не помогло успокоить паническую распродажу ценных бумаг: после возобновления торгов падение продолжилось.

Российская биржа рухнула на 45% после начала вторжения, рубль – на историческом минимуме

Другой российский индекс РТС рухнул почти на 50% до 620 пунктов.

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Среди лидеров снижения на российском фондовом рынке бумаги Газпрома (-50,3%), ЛУКОЙЛа (-46,8%), торговой сети Магнит (-45,2%), VK (-41,6%), Сбербанка (-45,4%), Яндекса (-41,1%).

Курс рубля обвалился до 88 за доллар, что стало новым историческим минимумом, и 99 к евро.

  • 24 февраля в пять часов утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Были атакованы границы, Россия также нанесла удары по военной инфраструктуре на всей территории страны – от Луганской до Львовской и Ивано-Франковской областей.
  • В Украине введено военное положение.
Андрей Водяный
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