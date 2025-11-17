АРМА анонсувало першу за десять років ідентифікацію всіх заарештованих активів

Фото: Depositphotos

Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало масштабну трансформацію після заяви президента України про необхідність оновлення роботи АРМА. Уперше за десять років існування відомства проводиться повна ідентифікація всіх арештованих активів, що перебувають під управлінням держави. Про це повідомило АРМА.

Регіональні підрозділи АРМА мають завершити інвентаризацію арештованого майна до 15 грудня.

Паралельно агентство розробило новий порядок ідентифікації арештованих активів, що встановлює чітку процедуру їх передання від правоохоронних органів до АРМА.

"Ми запускаємо те, чого не робили 10 років – повну ідентифікацію всіх активів. Паралельно створюємо систему внутрішньої безпеки й залучаємо міжнародних аудиторів", – заявила т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко.