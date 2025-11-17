АРМА анонсировало первую за десять лет идентификацию всех арестованных активов

Фото: Depositphotos

Агентство по розыску и управлению активами начало масштабную трансформацию после заявления президента Украины о необходимости обновления работы АРМА. Впервые за десять лет существования ведомства проводится полная идентификация всех арестованных активов, находящихся под управлением государства. Об этом сообщило АРМА.

Региональные подразделения АРМА должны завершить инвентаризацию арестованного имущества до 15 декабря.

Параллельно агентство разработало новый порядок идентификации арестованных активов, устанавливающий четкую процедуру их передачи от правоохранительных органов в АРМА.

"Мы запускаем то, чего не делали 10 лет – полную идентификацию всех активов. Параллельно создаем систему внутренней безопасности и привлекаем международных аудиторов", – заявила исполняющая обязанности главы АРМА Ярослава Максименко.