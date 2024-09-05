Банки Туреччини закривають рахунки компаній за співпрацю з Росією

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Турецькі банки почали активно виявляти компанії, які займаються постачанням товарів до Росії, і закривати їм рахунки. Про це повідомив російський посол у Туреччині Олексій Єрхов.

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"Наразі проблеми у взаєморозрахунках між двома країнами зберігаються. У турецьких банках почастішали випадки "видавлювання" компаній, що займаються транзитом товарів до Росії. Таких клієнтів активно виявляють, їм блокують перекази, або зовсім закривають рахунки", – розповів Єрхов.

До цього російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що у банківській сфері Туреччини заявили, що всі угоди і перекази з Росії перебувають під максимальним контролем фінансових установ, але універсальних заборон для платежів, пов'язаних із Росією, немає.

Турецькі банки почали припиняти платежі з Росії з кінця минулого року після погроз Мінфіну США запроваджувати вторинні санкції проти іноземних банків, які співпрацюють із Росією.

У першому кварталі 2024 року турецький експорт до Росії обвалився на 33,7% і практично повернувся на довоєнні рівні – $500-600 млн на місяць.