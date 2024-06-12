США цього тижня вчетверо розширять вторинні санкції проти Росії – FT

Мінфін США. Фото: depositphotos.com

Цього тижня Міністерство фінансів США планує значно розширити вторинні санкції проти Росії, повідомляє Financial Times.

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Рішення передбачає розгляд будь-якої іноземної фінансової установи, яка здійснює трансакції з російською підсанкційною компанією, як таку, що безпосередньо співпрацює з військовою промисловістю Кремля.

Цей крок розширить виконавчий указ президента Джо Байдена від грудня, який надав Міністерству фінансів повноваження запроваджувати додаткові санкції проти іноземних фінансових установ, якщо буде встановлено, що вони діють від імені будь-якої з приблизно 1200 компаній, які, на думку уряду США, є частиною оборонного сектору Росії.

Після впровадження змін цього тижня, кількість таких компаній зросте до понад 4500 і охопить майже всі російські компанії, які вже були під санкціями, навіть якщо це було з інших причин, ніж пряма підтримка війни РФ проти України, пишуть журналісти.

Серед них будуть такі банки, як Сбєрбанк і ВТБ, найбільші кредитори країни.

Видання зазначає, що після грудневого указу Байдена потік пов'язаного з війною імпорту в Росію скоротився на початку 2024 року, оскільки фінансування транскордонної торгівлі цими товарами стало більш ризикованим навіть для банків, які не мають зв’язків із США.

"Вторинні санкції мають на меті розширити можливості США щодо запобігання їхньому обходу суб’єктами, які не мають жодного юридичного зв’язку зі США. Це означає, що США фактично можуть застосувати свої санкції до людей, які інакше не підпадають під дію законодавства США", – зазначила Емілі Кілкріз, експертка з питань торгівлі та санкцій аналітичного центру Center for a New American Security.