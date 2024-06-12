США на этой неделе в четыре раза расширят вторичные санкции против России – FT

Минфин США. Фото: depositphotos.com

На этой неделе Министерство финансов США намерено значительно расширить вторичные санкции против России, сообщает Financial Times.

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Решение предусматривает рассмотрение любого иностранного финансового учреждения, осуществляющего трансакции с российской подсанкционной компанией, как такой, которая непосредственно сотрудничает с военной промышленностью Кремля.

Этот шаг расширит исполнительный указ президента Джо Байдена от декабря, предоставивший Министерству финансов полномочия вводить дополнительные санкции против иностранных финансовых учреждений, если будет установлено, что они действуют от имени любой из примерно 1200 компаний, которые, по мнению правительства США, являются частью оборонного сектора России.

После внедрения изменений на этой неделе количество таких компаний вырастет до более чем 4500 и охватит почти все российские компании, которые уже были под санкциями, даже если это было по другим причинам, чем прямая поддержка войны РФ против Украины, пишут журналисты.

Среди них будут такие банки как Сбербанк и ВТБ, крупнейшие кредиторы страны.

Издание отмечает, что после декабрьского указа Байдена поток связанного с войной импорта в Россию сократился в начале 2024 года, поскольку финансирование трансграничной торговли этими товарами стало более рискованным даже для банков, не имеющих связей с США.

"Вторичные санкции преследуют цель расширить возможности США по предотвращению их обхода субъектами, не имеющими никакой юридической связи с США. Это означает, что США фактически могут применить свои санкции к людям, которые иначе не подпадают под действие законодательства США", – отметила Эмили Килкриз, эксперт по вопросам торговли и санкций аналитического центра Center for a New American Security.