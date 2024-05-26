США официально предупредили: европейские банки очень рискуют, продолжая работать в России
Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила европейские банки, что они очень рискуют, продолжая работать в России. В комментарии Reuters она сказала, что США рассматривают возможность ужесточения вторичных банковских санкций.
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"Мы рассматриваем потенциально более жесткое усиление наших санкций против банков, ведущих бизнес в России", — сказала Йеллен, отказавшись вдаваться в подробности. Разговор состоялся в кулуарах министерской встречи Большой семерки в Италии.
Йеллен сказала, что банковские санкции будут введены, только если для них будет причина. "Но деятельность в России создает очень большой риск", – добавила она.
На прямой вопрос по поводу австрийского Raiffeisen Bank International и итальянского UniCredit (крупнейшие европейские банки, присутствующие в России) она ответила: "Насколько я знаю, их регулятор посоветовал им быть очень осторожными в работе там".
В США считают, что российская экономика все больше превращается в военную, что усложняет различие между гражданскими и военными операциями (или операциями двойного назначения).
- Указ президента США Джо Байдена, позволивший применять вторичные санкции в отношении иностранных банков, уже значительно усложнил перевод денег в Россию и из нее.
- Для того, чтобы обойти наложенные ограничения, Россия вынуждена использовать широкую сеть посредников и растягивать цепочки переводов, даже если трансакции не касаются российского военно-промышленного комплекса.