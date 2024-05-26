США официально предупредили: европейские банки очень рискуют, продолжая работать в России

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Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила европейские банки, что они очень рискуют, продолжая работать в России. В комментарии Reuters она сказала, что США рассматривают возможность ужесточения вторичных банковских санкций.

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"Мы рассматриваем потенциально более жесткое усиление наших санкций против банков, ведущих бизнес в России", — сказала Йеллен, отказавшись вдаваться в подробности. Разговор состоялся в кулуарах министерской встречи Большой семерки в Италии.

Йеллен сказала, что банковские санкции будут введены, только если для них будет причина. "Но деятельность в России создает очень большой риск", – добавила она.

На прямой вопрос по поводу австрийского Raiffeisen Bank International и итальянского UniCredit (крупнейшие европейские банки, присутствующие в России) она ответила: "Насколько я знаю, их регулятор посоветовал им быть очень осторожными в работе там".

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В США считают, что российская экономика все больше превращается в военную, что усложняет различие между гражданскими и военными операциями (или операциями двойного назначения).