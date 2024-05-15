Reuters: Raiffeisen получил жесткое предупреждение от США за продолжение работы в России

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Австрийский Raiffeisen Bank International получил письмо от Министерства финансов США с предупреждением, что банк может ограничить доступ к американской финансовой системе через бизнес в России. Об этом в среду, 15 мая, со ссылкой на собственный источник сообщил агентство Reuters.

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Письмо за подписью замминистра Уолли Адейемо поступило в банк 6 мая, а уже через два дня RBI сообщило о решении выйти из сомнительного соглашения о выкупе доли российского олигарха Олега Дерипаски в строительной компании Strabag.

Адейемо выражал в письме обеспокоенность США этой сделкой, но предупреждение не ограничивалось ею. По словам источника, опасения Минфина США по поводу деятельности банка в России сохраняются.

Американский чиновник указал, что расширение Raiffeisen противоречит обещаниям, которые банк давал Минфину США. Адейемо предупредил, что действия RBI увеличивают риск того, что Министерству финансов США придется принять меры по ограничению доступа банка к американской финансовой системе, учитывая опасения, что его деятельность ставит под угрозу национальную безопасность.

Спикер Raiffeisen сказал в комментарии Reuters, что банк отказался от соглашения по Strabag, значительно сократил деятельность в России и принял меры по снижению санкционных рисков. "RBI будет продолжать работу над деконсолидацией своей российской дочерней компании", — сказал он.