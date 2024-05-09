США сорвали обмен активами между Raiffeisen и российским олигархом Дерипаской

Дерипаске не удалось провернуть сомнительную операцию по выводу из Австрии замороженных активов с помощью Raiffeisen Bank International

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Австрийская группа Raiffeisen Bank International отказалась от планов по выкупу замороженной доли россиянина Олега Дерипаски в строительной компании Strabag. Об этом RBI сообщила на своем сайте.

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Strabag является одной из крупнейших европейских строительных фирм. Она присутствовала на российском рынке, строила олимпийский стадион для зимних Игр в Сочи и жилые комплексы в Москве.

Поскольку Дерипаска находится под санкциями, сделка по продаже должна была проходить не напрямую, а через посредников.

В декабре 2023 года RBI сообщила, что приобретет около 28% акций Strabag с помощью российского Райффайзенбанка. Планировалось, что Райффайзенбанк выкупит акции Strabag у Распериа Трейдинг Лимитед Дерипаски за 1,5 млрд евро, а затем передаст пакет акций холдинговой компании в виде дивидендов.

Против планов RBI выкупить замороженные акции Дерипаски выступили Соединенные Штаты. Как писало агентство Reuters, представители правительства США считают, что Дерипаска выиграл бы от продажи.

"В ходе недавних контактов с соответствующими органами власти RBI не удалось получить необходимое одобрение для продолжения этой операции. Из соображений безопасности банк решил отказаться от сделки", — заявила группа RBI в среду, 8 мая.

RBI продолжит работу над деконсолидацией российского подразделения, говорится в сообщении.

Австрийский банк отметил, что с начала полномасштабной российско-украинской войны значительно сократил деятельность в России и принял широкие меры по снижению рисков, связанных с санкциями и требованиями комплаенса.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, также лизинговая, страховая и управляющая компании. Группа планирует деконсолидировать российское подразделение, в частности путем его продажи.