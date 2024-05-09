США сорвали обмен активами между Raiffeisen и российским олигархом Дерипаской
Австрийская группа Raiffeisen Bank International отказалась от планов по выкупу замороженной доли россиянина Олега Дерипаски в строительной компании Strabag. Об этом RBI сообщила на своем сайте.
Strabag является одной из крупнейших европейских строительных фирм. Она присутствовала на российском рынке, строила олимпийский стадион для зимних Игр в Сочи и жилые комплексы в Москве.
Поскольку Дерипаска находится под санкциями, сделка по продаже должна была проходить не напрямую, а через посредников.
В декабре 2023 года RBI сообщила, что приобретет около 28% акций Strabag с помощью российского Райффайзенбанка. Планировалось, что Райффайзенбанк выкупит акции Strabag у Распериа Трейдинг Лимитед Дерипаски за 1,5 млрд евро, а затем передаст пакет акций холдинговой компании в виде дивидендов.
Против планов RBI выкупить замороженные акции Дерипаски выступили Соединенные Штаты. Как писало агентство Reuters, представители правительства США считают, что Дерипаска выиграл бы от продажи.
"В ходе недавних контактов с соответствующими органами власти RBI не удалось получить необходимое одобрение для продолжения этой операции. Из соображений безопасности банк решил отказаться от сделки", — заявила группа RBI в среду, 8 мая.
RBI продолжит работу над деконсолидацией российского подразделения, говорится в сообщении.
Австрийский банк отметил, что с начала полномасштабной российско-украинской войны значительно сократил деятельность в России и принял широкие меры по снижению рисков, связанных с санкциями и требованиями комплаенса.
Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, также лизинговая, страховая и управляющая компании. Группа планирует деконсолидировать российское подразделение, в частности путем его продажи.
- Raiffeisen Bank International вместе с итальянским UniCredit и французским Société Générale входит в число европейских банков, которые теснее всего были связанны с Россией. Société Générale продал свой российский банк группе компаний "Интеррос" Владимира Потанина, тогда как австрийцы только говорят о возможности выхода из России.
- Весной 2024 года стало известно, что Европейский центральный банк приказал Raiffeisen и UniCredit свернуть свое присутствие в России.