США зірвали обмін активами між Raiffeisen і російським олігархом Дерипаскою
Австрійська група Raiffeisen Bank International відмовилася від планів з викупу замороженої частки росіянина Олега Дерипаски в будівельній компанії Strabag. Про це RBI повідомила на своєму сайті.
Strabag є однією з найбільших європейських будівельних фірм. Вона була присутня на російському ринку, будувала олімпійський стадіон для зимових Ігор у Сочі та житлові комплекси в Москві.
Оскільки Дерипаска перебуває під санкціями, операція з продажу мала відбуватися не напряму, а через посередників.
У грудні 2023 року RBI повідомила, що придбає майже 28% акцій Strabag за допомогою російського Райффайзенбанку. Планувалося, що Райффайзенбанк викупить акції Strabag у Расперіа Трейдинг Лімітед Дерипаски за 1,5 млрд євро, а потім передасть пакет акцій холдинговій компанії у вигляді дивідендів.
Проти планів RBI викупити заморожені акції Дерипаски виступили Сполучені Штати. Як писало агентство Reuters, представники уряду США вважають, що Дерипаска виграв би від продажу.
"Під час недавніх контактів з відповідними органами влади RBI не вдалося отримати необхідного схвалення для продовження цієї операції. З міркувань обережності банк вирішив відмовитися від угоди", – заявила група RBI в середу, 8 травня.
RBI продовжить працювати над деконсолідацією російського підрозділу, йдеться в повідомленні.
Австрійський банк наголосив, що з початку повномасштабної російсько-української війни значно скоротив діяльність у Росії та вжив широких заходів щодо зниження ризиків, пов'язаних із санкціями та вимогами комплаєнс.
Групу RBI в Росії представляють Райффайзенбанк, а також лізингова, страхова та керуюча компанії. Група планує деконсолідувати російський підрозділ, зокрема шляхом його продажу.
- Raiffeisen Bank International разом з італійським UniCredit та французьким Société Générale входить до низки європейських банків, що найтісніше пов'язані з Росією. Société Générale продав свій російський банк групі компаній "Інтеррос" Володимира Потаніна, тоді як австрійці тільки говорять про можливість виходу з Росії.
- Навесні 2024 року стало відомо, що Європейський центральний банк наказав Raiffeisen та UniCredit згорнути свою присутність у Росії.