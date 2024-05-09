США зірвали обмін активами між Raiffeisen і російським олігархом Дерипаскою

Дерипасці не вдалося провернути сумнівну операцію з виведення з Австрії заморожених активів за допомогою Raiffeisen Bank International

Фото: EPA

Австрійська група Raiffeisen Bank International відмовилася від планів з викупу замороженої частки росіянина Олега Дерипаски в будівельній компанії Strabag. Про це RBI повідомила на своєму сайті.

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Strabag є однією з найбільших європейських будівельних фірм. Вона була присутня на російському ринку, будувала олімпійський стадіон для зимових Ігор у Сочі та житлові комплекси в Москві.

Оскільки Дерипаска перебуває під санкціями, операція з продажу мала відбуватися не напряму, а через посередників.

У грудні 2023 року RBI повідомила, що придбає майже 28% акцій Strabag за допомогою російського Райффайзенбанку. Планувалося, що Райффайзенбанк викупить акції Strabag у Расперіа Трейдинг Лімітед Дерипаски за 1,5 млрд євро, а потім передасть пакет акцій холдинговій компанії у вигляді дивідендів.

Проти планів RBI викупити заморожені акції Дерипаски виступили Сполучені Штати. Як писало агентство Reuters, представники уряду США вважають, що Дерипаска виграв би від продажу.

"Під час недавніх контактів з відповідними органами влади RBI не вдалося отримати необхідного схвалення для продовження цієї операції. З міркувань обережності банк вирішив відмовитися від угоди", – заявила група RBI в середу, 8 травня.

RBI продовжить працювати над деконсолідацією російського підрозділу, йдеться в повідомленні.

Австрійський банк наголосив, що з початку повномасштабної російсько-української війни значно скоротив діяльність у Росії та вжив широких заходів щодо зниження ризиків, пов'язаних із санкціями та вимогами комплаєнс.

Групу RBI в Росії представляють Райффайзенбанк, а також лізингова, страхова та керуюча компанії. Група планує деконсолідувати російський підрозділ, зокрема шляхом його продажу.