США вимагають у Raiffeisen Bank відмовитися від угоди з Дерипаскою – Reuters

Фото: EPA

Сполучені Штати тиснуть на австрійський Raiffeisen Bank International, найбільший західний банк у Росії, щоб той відмовився від планів викупити за 1,5 млрд євро заморожені акції російського олігарха Олега Дерипаски в австрійській будівельній компанії Strabag. Про це з посиланням на джерела пише Reuters.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Банк назвав угоду, про яку було оголошено торік у грудні, засобом розблокування мільярдів євро, що застрягли в Росії, і потенційного послаблення зв'язків з РФ. Raiffeisen має намір придбати майже 28% акцій австрійської будівельної групи Strabag.

Продасть частку в Strabag російська компанія Rasperia Trading Limited, що належить російському бізнесмену Олегу Дерипасці, який потрапив під санкції. Завдяки цій угоді RBI нібито ще більше знижує схильність до ризиків, пов'язаних із Росією.

Ця новина в грудні спричинила зростання акцій банку, які впродовж року зростали в ціні.

Представники уряду США, які вважають, що Дерипаска виграє від продажу, вимагають від банку надати докладну інформацію про приватних осіб та компанії, які беруть участь в угоді, кажуть джерела агентства.

Втручання Вашингтона, найімовірніше, зірве продаж, який міг стати однією з найбільших угод західної компанії з Росією від початку повномасштабного вторгнення в Україну, та посилить тиск на австрійську групу, яка опрацьовує міжнародні платежі росіян на мільярди євро.

Якщо Raiffeisen продовжуватиме діяти і виявиться, що угода підпадає під американські санкції, Вашингтон може накласти на RBI штрафи.

Через позицію США австрійська влада, мабуть, зачекає з дозволом на угоду, сказав один зі співрозмовників агентства. Другий вважає, що сам банк готується відмовитися від угоди.

Представник Raiffeisen сказав, що вони ретельно перевірили відповідність купівлі частки Strabag з усіма відповідними санкціями та поінформували всі відповідні органи, включаючи Мінфін США та Управління з контролю за іноземними активами.

"Зрозуміло, RBI не братиме участі в угодах, які порушать санкції або підданий банк ризику санкцій", – сказав представник банку.

Прессекретарка Дерипаски послалася на попередні коментарі, в яких вона зазначала, що російський олігарх не контролює компанію, яка володіє пакетом акцій Strabag, назвавши санкції Заходу помилковими та заснованими на хибних звинуваченнях.