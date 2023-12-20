Щоб послабити зв'язки з Росією: Австрійські Raiffeisen і Strabag оголосили про угоду

Raiffeisen Bank EPA

Raiffeisen Bank International (RBI) – один з банків Європи, найбільш схильних до пов'язаних з Росією ризиків, – повідомив у вівторок про намір придбати майже 28% акцій австрійської будівельної групи Strabag. Дві компанії намагаються обмежити свої зв'язки з РФ, зазначає Reuters.

Згідно з повідомленням банку, він придбає 28,5 мільйона акцій Strabag через свою російську дочірню компанію за 1,510 мільярда євро (1,66 мільярда доларів) – незвичайний крок, що призведе до зменшення акціонерного капіталу російської доньки.

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Продасть частку в Strabag російська компанія Rasperia Trading Limited, що належить російському бізнесмену Олегу Дерипасці, який потрапив під санкції. Strabag також шукала способи скоротити 27,8-відсоткову частку Дерипаски.

"Завдяки цій угоді RBI ще більше знижує схильність до ризиків, пов'язаних із Росією", – йдеться в повідомленні кредитора.

Австрійська будівельна група заявила, що після укладання договору Rasperia "перестане (непрямо) контролюватися Дерипаскою".

Rasperia Trading, структура "Базового елемента" Олега Дерипаски, стала власником 25% Strabag, з яким холдинг співпрацював під час будівництва об'єктів Олімпійського села у Сочі, у 2007 році.

Починаючи з 2022 року, "Расперія" не допускається до участі у зборах акціонерів Strabag через санкції, також вона позбавлена можливості брати участь у розподілі нових акцій. Російська компанія оскаржила відповідні корпоративні рішення в австрійському суді, але позов було відхилено у двох інстанціях.

Нещодавно акціонери Strabag схвалили пакет заходів, покликаних розмити частку російського "Расперіа" до рівня нижче 25%, що дозволило б виключити МКАО зі списку кінцевих бенефіціарних власників концерну. Strabag заявляв, що це "зменшить ризики для бізнесу компанії, пов'язані з санкціями щодо Олега Дерипаски".