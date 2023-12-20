Чтобы ослабить связи с Россией: Австрийские Raiffeisen и Strabag объявили о сделке

Raiffeisen Bank EPA

Raiffeisen Bank International (RBI) – один из банков Европы, наиболее подверженных связанным с Россией рискам, – сообщил во вторник о намерении приобрести почти 28% акций австрийской строительной группы Strabag. Две компании пытаются ограничить свои связи с РФ, отмечает Reuters.

Согласно сообщению банка, он приобретет 28,5 миллиона акций Strabag через свою российскую дочернюю компанию за 1,510 миллиарда евро ($1,66 миллиарда) – необычный шаг, который приведет к уменьшению акционерного капитала российской дочки.

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Продаст долю в Strabag российская компания Rasperia Trading Limited, принадлежащая попавшему под санкции российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Strabag также искала способы сократить 27,8-процентную долю Дерипаски.

"Благодаря этой сделке RBI еще больше снижает подверженность рискам, связанным с Россией", – говорится в сообщении кредитора.

Австрийская строительная группа заявила, что после заключения договора Rasperia "перестанет (косвенно) контролироваться Дерипаской".

Rasperia Trading, структура "Базового элемента" Олега Дерипаски, стала владельцем 25% Strabag, с которым холдинг сотрудничал при строительстве объектов Олимпийской деревни в Сочи, в 2007 году.

Начиная с 2022 года "Распериа" не допускается к участию в собраниях акционеров Strabag из-за санкций, также она лишена возможности участвовать в распределении новых акций. Российская компания обжаловала соответствующие корпоративные решения в австрийском суде, но иск был отклонен в двух инстанциях.

Недавно акционеры Strabag одобрили пакет мер, призванных размыть долю российского "Распериа" до уровня ниже 25%, что позволило бы исключить МКАО из списка конечных бенефициарных собственников концерна. Strabag заявлял, что это "снизит риски для бизнеса компании, связанные с санкциями в отношении Олега Дерипаски".