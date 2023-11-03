Австрійський Raiffeisen відклав терміни виходу з російського ринку
Генеральний директор австрійської групи Raiffeisen Bank International Йоганн Штробль заявив, що вона навряд чи встигне повністю піти з російського ринку у 2023 році. Його слова наводить австрійський сайт ORF.
"Раніше ми повідомляли вам про 31 грудня як можливу дату відокремлення, сьогодні це видається дуже малоймовірним", – сказав він у п'ятницю під час презентації квартальної звітності.
Як і раніше, компанія розглядає два варіанти для свого російського бізнесу: продаж та виділення в окрему компанію, і за словами Штробля, справа просувається, але залежить від численних дозволів регуляторів у Росії та Європі.
"Ми все ще бачимо можливість чіткого, можливо, навіть простішого шляху до деконсолідації через продаж. У нас доволі оптимістичний настрій", – сказав він.
- З березня 2023 року Raiffeisen Bank International є у переліку міжнародних спонсорів війни.
- У липні 2023 року Reuters повідомив, що Raiffeisen відкладає вихід з Росії, сподіваючись, що війна в Україні скоро закінчиться.
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