Австрійський Raiffeisen відклав терміни виходу з російського ринку

Генеральний директор австрійської групи Raiffeisen Bank International Йоганн Штробль заявив, що вона навряд чи встигне повністю піти з російського ринку у 2023 році. Його слова наводить австрійський сайт ORF.

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"Раніше ми повідомляли вам про 31 грудня як можливу дату відокремлення, сьогодні це видається дуже малоймовірним", – сказав він у п'ятницю під час презентації квартальної звітності.

Як і раніше, компанія розглядає два варіанти для свого російського бізнесу: продаж та виділення в окрему компанію, і за словами Штробля, справа просувається, але залежить від численних дозволів регуляторів у Росії та Європі.

"Ми все ще бачимо можливість чіткого, можливо, навіть простішого шляху до деконсолідації через продаж. У нас доволі оптимістичний настрій", – сказав він.