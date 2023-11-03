UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Австрийский Raiffeisen отложил сроки выхода с российского рынка

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 17:25
Австрийский Raiffeisen отложил сроки выхода с российского рынка - Фото
Фото: EPA

Генеральный директор австрийской группы Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль заявил, что она вряд ли успеет полностью уйти с российского рынка в 2023 году. Его слова приводит австрийский сайт ORF.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
"Раньше мы сообщали вам о 31 декабря как возможной дате отделения, на сегодня это кажется очень маловероятным", — сказал он в пятницу во время презентации квартальной отчетности.

Как и раньше, компания рассматривает два варианта для своего российского бизнеса: продажа и выделение в отдельную компанию, и, по словам Штробля, дело продвигается, но зависит от многочисленных разрешений регуляторов в России и Европе.

"Мы все еще видим возможность четкого, возможно, даже более простого пути к деконсолидации через продажу. У нас достаточно оптимистичный настрой", – сказал он.

Андрей Водяный
Raiffeisen Bank InternationalРоссиясанкции против рфЙоханн Штробль
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 