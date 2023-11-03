Австрийский Raiffeisen отложил сроки выхода с российского рынка

Генеральный директор австрийской группы Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль заявил, что она вряд ли успеет полностью уйти с российского рынка в 2023 году. Его слова приводит австрийский сайт ORF.

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"Раньше мы сообщали вам о 31 декабря как возможной дате отделения, на сегодня это кажется очень маловероятным", — сказал он в пятницу во время презентации квартальной отчетности.



Как и раньше, компания рассматривает два варианта для своего российского бизнеса: продажа и выделение в отдельную компанию, и, по словам Штробля, дело продвигается, но зависит от многочисленных разрешений регуляторов в России и Европе.

"Мы все еще видим возможность четкого, возможно, даже более простого пути к деконсолидации через продажу. У нас достаточно оптимистичный настрой", – сказал он.