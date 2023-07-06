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Raiffeisen откладывает выход из России. Австрия пытает сохранить связь с Москвой – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 12:52
Raiffeisen откладывает выход из России. Австрия пытает сохранить связь с Москвой – Reuters - Фото
Фото: depositphotos.com

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) откладывает планы выхода из России и ее в этом поддерживают ряд официальных лиц в Австрии, которые пытаются сохранить давние связи с Москвой. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.   

Хотя Австрия публично поддерживает Украину, несколько официальных лиц, которые разговаривали с Reuters, заявили, что не хотят полностью разрывать отношения с Россией, существовавшие десятилетиями. Они считают, что восстановить нормальные отношения с РФ все еще возможно. Банк и официальные лица Австрии сопротивляются давлению Европейского центробанка (ЕЦБ) покинуть Россию в надежде, что война в Украине скоро закончится, сообщили Reuters источники. 

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В частности, глава центрального банка Австрии Роберт Хольцманн выразил обеспокоенность по поводу давления на RBI президенту ЕЦБ Кристин Лагард, сказал один источник, знакомый с этими обсуждениями. 

Австрия и RBI также находится в центре расследования США из-за связей с Россией. RBI передал данные о российских транзакциях санкционному органу США OFAC, сообщили Reuters три человека, знакомые с расследованием. По их информации, у RBI будут проблемы, если обнаружат нарушения санкций. RBI заявил, что соблюдает санкции и сотрудничает с OFAC. 

В середине июня министр финансов Австрии Магнус Бруннер разговаривал с высокопоставленным чиновником Минфина США по санкциям Брайаном Нельсоном и призвал США не оказывать давление на RBI. 

RBI планировала выделить свой российский бизнес в отдельное подразделение к сентябрю, но это вряд ли произойдет в намеченный сроки, сообщили агентству источники. RBI еще не представил свой план выхода из РФ надзорным органам ЕЦБ, сообщили два источника, что делает выход из РФ к сентябрю маловероятным. 

Банк хочет дождаться одобрения ЕЦБ, прежде чем просить у своих акционеров разрешение на реструктуризацию бизнеса в РФ, сказали два человека, знакомые с его позицией, а это может занять месяцы. 

Кроме того, прежде чем RBI начнет действовать, потребуется одобрение российского центрального банка, министерства финансов и, в случае продажи, даже президента Путина. 

Российские власти дали понять RBI, у которого около 2600 корпоративных клиентов, 4 млн открытых счетов и 10 000 сотрудников, что они хотят, чтобы банк остался в стране из-за возможности и дальше осуществлять международные платежи, сказал один из источников. 

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Роман Брыль
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