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Raiffeisen не нашел покупателя на банк в России, будет его отделять – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 10:50
Raiffeisen не нашел покупателя на банк в России, будет его отделять – Reuters - Фото
Фото: EPA

Австрийская группа Raiffeisen Bank International не смогла найти покупателя на свой банк в России и начала готовиться к его отделению. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

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Если решение об отделении российского Райффайзенбанка действительно будет принято, акционеры RBI получат дополнительный пакет акций: один для RBI без России, второй для российского бизнеса.

В Австрии надеются, что такой шаг позволит снять репутационное давление с Raiffeisen Bank International, но агентство указывает, что он может стать лишь видимостью обособления.

В случае отделения банка останется открытым вопрос, действительно ли он независим от RBI.

Если Европейский центральный банк заметит значительные совпадения в персонале или финансировании, Райффайзенбанк, скорее всего, продолжат рассматривать как часть RBI.

Один из собеседников добавил, что США также не до конца поддерживают вариант выделения российского подразделения из группы RBI. По его словам, в Вашингтоне обеспокоены тем, как новая организация будет контролировать предмет отмывания денег.

Андрей Водяный
Raiffeisen Bank InternationalРоссияавстриябанки
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