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Raiffeisen не знайшов покупця на банк у Росії, буде його відокремлювати – Reuters

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23.05.2023, 10:50
Raiffeisen не знайшов покупця на банк у Росії, буде його відокремлювати – Reuters - Фото
Фото: EPA

Австрійська група Raiffeisen Bank International не змогла знайти покупця на свій банк у Росії й почала готуватися до його відокремлення. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

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Якщо рішення про відокремлення російського Райффайзенбанку дійсно буде ухвалене, акціонери RBI отримають додатковий пакет акцій: один – для RBI без Росії, другий – для російського бізнесу.

В Австрії сподіваються, що такий крок дозволить зняти репутаційний тиск із Raiffeisen Bank International, але агентство вказує, що він може стати лише видимістю відокремлення.

У випадку відокремлення банку залишиться відкритим питання, чи дійсно він незалежний від RBI.

Якщо Європейський центральний банк помітить значні збіги у персоналі чи фінансуванні, Райффайзенбанк, скоріше за все, продовжать розглядати як частину RBI.

Один зі співрозмовників додав, що США також не до кінця підтримують варіант із виділенням російського підрозділу з групи RBI. За його словами, у Вашингтоні занепокоєні тим, як нова організація контролюватиме предмет відмивання грошей.

Андрій Водяний
РосіяавстріябанкиRaiffeisen Bank International
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