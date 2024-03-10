США хочуть відрізати від доларів Райффайзенбанк за роботу в Росії

Американські чиновники попередили банк, що у разі продовження ведення бізнесу в РФ банк ризикує залишитися "відрізаним від фінансової системи США"

Фото: EPA

Влада США може ввести санкції проти австрійського Raiffeisen Bank International (RBI) за ведення бізнесу в Росії, пише EUobserver.

Американські чиновники попередили банк, що у разі продовження ведення бізнесу в РФ банк ризикує залишитися "відрізаним від фінансової системи США" – це позбавить банк можливості проводити доларові операції, і з ним перестануть взаємодіяти великі банки.

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У RBI повідомили, що не коментують дискусії із представниками влади.

Цього тижня в Австрію приїжджала делегація Мінфіну США на чолі з Ганною Моріс — чиновницею, яка відповідає за нагляд за виконанням санкцій. У Відні Моріс зустрічалася з австрійськими чиновниками та представниками Raiffeisen Bank International. Моріс вимагала "вжити відповідних заходів", а також проінформувала керівництво RBI про грудневий указ Джо Байдена щодо санкцій, через який розрахунки з Росією вже почали блокувати банки Туреччини, Китаю та ОАЕ.

Банк залишається одним з останніх "вікон у світ" для російських громадян і компаній, проводить валютні платежі та має в країні 4 мільйони роздрібних та 2,6 тисячі корпоративних клієнтів. З літа Райффайзенбанк послідовно обмежує операції для російських клієнтів, але не виходить із РФ.

У грудні 2023 року австрійським політикам вдалося домогтися припинення перебування банку в чорному списку НАЗК. Зміна статусу Raiffeisen Bank відбулася одночасно зі зняттям Австрією заперечень щодо остаточного ухвалення 12-го пакету санкцій.

На закінчення листа говорилося, що "зупинений" статус банку залишиться чинним, але Україна може видалити банк із чорного списку, якщо отримає "позитивні новини".

Raiffeisen – єдина австрійська компанія у списку міжнародних спонсорів війни, складеному Національним агентством із запобігання корупції України. Деякі компанії, зокрема угорський OTP Bank, були зі списку виключені.