США хотят отрезать от долларов Райффайзенбанк за работу в России

Американские чиновники предупредили банк, что в случае продолжения ведения бизнеса в РФ банк рискует остаться "отрезанным от финансовой системы США"

Фото: EPA

Власти США могут ввести санкции против австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) за ведение бизнеса в России, пишет EUobserver.

Американские чиновники предупредили банк, что в случае продолжения ведения бизнеса в РФ банк рискует остаться "отрезанным от финансовой системы США" — это лишит банк возможности проводить долларовые операции, и с ним перестанут взаимодействовать крупные банки.

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В RBI сообщили, что не комментируют дискуссии с представителями властей.

На этой неделе в Австрию приезжала делегация Минфина США во главе с Анной Морис — чиновницей, отвечающей за надзор за исполнением санкций. В Вене Морис встречалась с австрийскими чиновниками и представителями Raiffeisen Bank International. Морис требовала "принять соответствующе меры", а также проинформировала руководство RBI о декабрьском указе Джо Байдена по санкциям, из-за которого расчеты с Россией уже начали блокировать банки Турции, Китая и ОАЭ.

Банк остается одним из последних "окон в мир" для российских граждан и компаний, проводит валютные платежи и имеет в стране 4 миллиона розничных и 2,6 тысячи корпоративных клиентов. С лета Райффайзенбанк последовательно ограничивает операции для российских клиентов, но не выходит из РФ.

В декабре 2023 года австрийским политикам удалось добиться приостановления пребывания банка в черном списке НАПК. Изменение статуса Raiffeisen Bank произошло одновременно со снятием Австрией возражений по поводу окончательного принятия 12-го пакета санкций.

В заключение письма говорилось, что "приостановленный" статус банка останется в силе, но Украина может удалить банк из черного списка, если получит "положительные новости".

Raiffeisen - единственная австрийская компания в списке международных спонсоров войны, составленном Национальным агентством по предотвращению коррупции Украины. Некоторые компании, в частности венгерский OTP Bank, были из списка исключены.