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Венгерский OTP Bank окончательно исключили из списка спонсоров войны

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 09:16
Венгерский OTP Bank окончательно исключили из списка спонсоров войны - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции исключило венгерский OTP Bank из списка спонсоров войны. Об этом агентство сообщило вечером 2 октября в соцсети X (Twitter).

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29 сентября НАПК сообщило, что приостанавливает статус венгерского OTP Bank в перечне международных спонсоров войны, чтобы Венгрия разблокировала восьмой транш военной помощи Евросоюза в размере 500 млн евро.

Венгрии этого оказалось маловато. Официальный представитель венгерского МИД Мате Пацолаи сказал, что Венгрия не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи со стороны ЕС, пока банк находится в этом перечне.

2 октября в Киеве состоялось выездное заседание министров иностранных дел государств-членов Евросоюза, в ходе которого президент Владимир Зеленский выразил надежду на получение транша.

Вечером того же дня НАПК сообщило, что во время дискуссий, продолжавшихся в течение нескольких последних дней при участии Европейской службы внешних связей, OTP Bank взял на себя ряд обязательств по своим планам на пребывание на российском рынке.

Поэтому национальное агентство, выполняя свою часть договоренностей, исключило банк из списка международных спонсоров войны.

НАПК ожидает, что OTP Bank без промедлений сдержит свои обещания.

Внесение в список международных спонсоров войны является репутационным инструментом.

Все указанные в перечне компании вносятся в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется в мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

Андрей Водяный
OTP BankнапкбанкиВенгриявоенная помощь
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