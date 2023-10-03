Угорський OTP Bank остаточно виключили зі списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції виключило угорський OTP Bank зі списку спонсорів війни. Про це агентство повідомило ввечері 2 жовтня в соцмережі X (Twitter).

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29 вересня НАЗК повідомило, що призупиняє статус угорського OTP Bank у переліку міжнародних спонсорів війни, щоб Угорщина розблокувала восьмий транш військової допомоги Євросоюзу в розмірі 500 млн євро.

Угорщині цього виявилося замало. Офіційний представник угорського МЗС Мате Пацолаї сказав, що Угорщина не підтримуватиме надання Україні військової допомоги з боку ЄС, поки банк перебуває в цьому переліку.

2 жовтня в Києві відбулося виїзне засідання міністрів закордонних справ держав-членів Євросоюзу, під час якого президент Володимир Зеленський висловив сподівання на отримання траншу.

Ввечері того самого дня НАЗК повідомило, що під час дискусій, які тривали протягом кількох останніх днів за участі Європейської служби зовнішніх справ, OTP Bank взяв на себе низку зобов'язань щодо своїх планів на перебування на російському ринку.

Тому національне агентство, виконуючи свою частину домовленостей, виключило банк зі списку міжнародних спонсорів війни.

НАЗК очікує, що OTP Bank без зволікань дотримається своїх обіцянок.

Внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є репутаційним інструментом. Усі зазначені у переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб та організацій із підвищеним ризиком і використовується у світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.