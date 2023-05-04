Венгерский OTP Bank пополнил список международных спонсоров войны
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Решение принято из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в России и фактическое признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".
OTP входит в 50 крупнейших банков России и обслуживает более 2,2 млн клиентов. Представлен более чем в 1850 населенных пунктах государства-террориста, что подчеркивает его важность для экономики России, которая борется с санкциями и пытается их обойти, указывают в НАПК.
Согласно отчетности OTP Group за 2021 год, чистая прибыль российского банка составила 37,6 млрд форинтов ($116,5 млн), или 7,6% от совокупной прибыли группы.
По имеющейся информации о финансовых результатах, российский ОТП Банк получил в 2020 году 113 млн рублей прибыли и уплатил в бюджет страны-агрессора около 190 млн рублей только налога на прибыль.
В НАПК отмечают, со ссылкой на открытые источники, что банк также предоставляет льготные условия кредитования российским военным. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации или контракту, а также их семьи могут подать заявление на предоставление отсрочки платежей по кредитам и займам. При этом банки ссылаются на закон РФ №377-ФЗ от 7 октября 2022 года, практически признавая так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".
"Таким образом, продолжая финансовые операции российского подразделения, OTP Group четко демонстрирует поддержку и спонсирование терроризма", — говорится в сообщении НАПК.
OTP Bank стал уже 24 компанией, которую НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны.
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