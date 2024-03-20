США требуют у Raiffeisen Bank отказаться от соглашения с Дерипаской – Reuters

Фото: EPA

Соединенные Штаты давят на австрийский Raiffeisen Bank International, самый крупный западный банк в России, чтобы тот отказался от планов выкупить за 1,5 млрд евро замороженные акции российского олигарха Олега Дерипаски в австрийской строительной компании Strabag. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Банк назвал соглашение, о котором было объявлено в декабре прошлого года, средством разблокирования застрявших в России миллиардов евро и потенциального ослабления связей с РФ. Raiffeisen намерен приобрести почти 28% акций австрийской строительной группы Strabag.

Продаст долю в Strabag российская компания Rasperia Trading Limited, принадлежащая попавшему под санкции российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Благодаря этому соглашению, RBI якобы еще больше снижает склонность к рискам, связанным с Россией.

Эта новость в декабре привела к росту акций банка, которые в течение года росли в цене.

Представители правительства США, которые считают, что Дерипаска выиграет от продажи, требуют от банка предоставить подробную информацию о частных лицах и участвующих в сделке компаниях, говорят источники агентства.

Вмешательство Вашингтона, скорее всего, сорвет продажи, которые могли стать одним из крупнейших сделок западной компании с Россией с начала полномасштабного вторжения в Украину, и усилит давление на австрийскую группу, которая прорабатывает международные платежи россиян на миллиарды евро.

Если Raiffeisen будет продолжать действовать и окажется, что сделка подпадает под американские санкции, Вашингтон может наложить на RBI штрафы.

Из-за позиции США австрийские власти, видимо, подождут с разрешением на соглашение, сказал один из собеседников агентства. Второй считает, что сам банк готовится отказаться от сделки.

Представитель Raiffeisen сказал, что они тщательно проверили соответствие покупки части Strabag со всеми соответствующими санкциями и проинформировали все соответствующие органы, включая Минфин США и Управление по контролю за иностранными активами.

"Разумеется, RBI не будет участвовать в сделках, которые нарушат санкции или подвергнутый банк риску санкций", – сказал представитель банка.

Пресссекретарь Дерипаски сослалась на предварительные комментарии, в которых она отмечала, что российский олигарх не контролирует компанию, владеющую пакетом акций Strabag, назвав санкции Запада ошибочными и основанными на ложных обвинениях.