Європейський центробанк зобов'яже UniCredit скоротити бізнес у Росії – Reuters

ЄЦБ планує наказати італійському UniCredit, другому найбільшому банку країн ЄС у Росії, кардинально скоротити свої активи у РФ

Фото: ЕРА

Європейський центральний банк вимагатиме від італійського банку UniCredit скоротити бізнес із Росією. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, знайомих із питанням.

За інформацією джерел, умови ЄЦБ до UniCredit будуть ідентичними до тих, які він висуває Raiffeisen Bank International, який раніше повідомив про можливий тиск зі сторони Євробанку щодо кардинального скорочення частки на ринку РФ.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Згідно з проєктом вимог ЄЦБ до Raiffeisen Bank International, кредити клієнтам значно скоротяться до 2026 року, до 65%, порівнюючи з третім кварталом 2023 року, так само як і міжнародні платежі з Росії.

UniCredit – друга найбільша банківська група Італії (після Intesa Sanpaolo).