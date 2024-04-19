Європейський центробанк зобов'яже UniCredit скоротити бізнес у Росії – Reuters
Європейський центральний банк вимагатиме від італійського банку UniCredit скоротити бізнес із Росією. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, знайомих із питанням.
За інформацією джерел, умови ЄЦБ до UniCredit будуть ідентичними до тих, які він висуває Raiffeisen Bank International, який раніше повідомив про можливий тиск зі сторони Євробанку щодо кардинального скорочення частки на ринку РФ.
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Згідно з проєктом вимог ЄЦБ до Raiffeisen Bank International, кредити клієнтам значно скоротяться до 2026 року, до 65%, порівнюючи з третім кварталом 2023 року, так само як і міжнародні платежі з Росії.
UniCredit – друга найбільша банківська група Італії (після Intesa Sanpaolo).
- UniCredit разом з австрійським Raiffeisen Bank International та французьким Société Générale входив до числа європейських банків, що найтісніше пов'язані з Росією. Société Générale уже продало свій російський банк групі компаній "Інтеррос" Володимира Потаніна, а австрійці тільки розглядають можливість виходу з Росії.